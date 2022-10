Timp de 8 ore, Gina Pistol a stat la salonul de înfrumusețare, unde a decis să își facă schimbarea de look. Tehnica pe care a ales-o pentru vopsit nu a fost deloc una ușoară, astfel că timpul de execuție a fost destul de mare.

Prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a fost foarte mulțumită de rezultatul pe care l-a obținut și le-a arătat fanilor ei noul său look. Iubita lui Smiley este fan al blondului, astfel că și-a nuanțat mai mult părul de această dată.

„Îl ador”, a transmis Gina Pistol, pe Instagram, după ce a văzut cum arată părul ei acum.

Gina Pistol a revenit la „Chefi la cuțite”

După primele zece ediții din noul sezon „Chefi la cuțite” prezentate de Irina Fodor, în ediția difuzată luni, 26 septembrie, de la ora 20.30 la Antena 1, Gina Pistol se alătură din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Sezonul 10 al celebrei întreceri gastronomice are astfel o formulă unică de prezentare: este prima dată când show-ul are două prezentatoare, Irina Fodor preluând acest rol la debutul noului sezon, atunci când Gina Pistol a fost diagnosticată cu COVID-19. „După ce m-am însănătoșit, am revenit pe platouri”, a povestit Gina, bucuroasă de revederea cu cei trei Chefi.

„Chefi la cuțite înseamnă pentru mine o echipă minunată – și nu vorbim acum doar de cei trei Chefi, dar și de echipa care se află în spatele acestui proiect de suflet pentru mine. La început, eram toți nerăbdători să vedem reacția publicului – și iată că am ajuns la sezonul 10, ceea ce înseamnă că show-ul are un real succes. Cătălin Scărlătescu îmi este ca un frate mai mare, Sorin Bontea este un om extraordinar, iar Florin Dumitrescu, la fel – și de când am devenit mamă, s-a închegat și mai bine prietenia cu familia lui”, a declarat Gina Pistol.

„Cătălin, Sorin și Florin sunt extrem de implicați în ceea ce se întâmplă la Chefi la cuțite – tensiunea se simte din plin în platou. Tot ceea ce vedeți e pe bune! Dincolo de asta, pot spune că toți am crescut frumos odată cu acest proiect. Și mă bucur foarte mult că fac parte din el. Chefi la cuțite mi-a oferit ocazia să le arăt oamenilor cine sunt cu adevărat”, a mai spus Gina Pistol.

