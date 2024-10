La mai bine de trei luni de când Dana Budeanu a anunțat nunta Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță, iată că fastuosul eveniment a avut loc în acest weekend, sâmbătă. „Monica Bîrlădeanu – Valeriu Gheorghiță se căsătoresc pe 5 octombrie. Pup! Pa”, a scris ea pe Instagram. Cuvintele ei s-au adeverit, căci cei doi s-au căsătorit ieri, fără să facă vreun anunț în presă și fără declarații.

Despre cununia civilă și cununia religioasă nu s-a aflat încă nimic, însă de la petrecere sunt publice toate detaliile. Actrița Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, care a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19, s-au distrat alături de sute de invitați la Palatul Snagov, unde au fost servite preparate alese, într-un decor special cu flori naturale albe și cu două momente culminante: dansul mirilor și tortul.

Vedetele prezente la eveniment i-au dat pe cei doi de gol, pe rețelele de socializare au postat nenumărate imagini. Printre invitați au fost Adelina Pestrițu și soțul ei, Daciana Sârbu, Andreea Raicu, Dana Rogoz, Elvira Deatcu, Geanina Ilieș, Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, Teodora Tompea și alții.

Monica Bîrlădeanu a avut două rochii de mireasă

Dintre toți, mireasa a fost cea care a strălucit la eveniment. Actrița Monica Bîrlădeanu a purtat inițial o rochie tip sirenă, cu pene în partea de jos. A accesorizat-o cu bijuterii deosebite, iar părul l-a avut aranjat pe spate, fără voal.

Pentru dansul mirilor ea s-a schimbat în a doua rochie la fel de spectaculoasă, una cu mânecă lungă și crăpătură adâncă pe picior. Ambele au fost create de casa de modă M.Marquise. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos, Valeriu Gheorghiță a îmbrăcat un costum foarte elegant, cu cămașă albă și papion negru.

Ce meniu au avut Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță la nuntă

Într-un decor cu flori albe naturale, invitații au servit preparate alese. Chef la nuntă a fost Petrișor Tănase, iar meniul a fost compus dintr-un aperitiv bogat cu ou de găină aromat, file de somon uscat, piept de rață și multe altele.

Ca feluri principale invitații au servit sturion alături de o garnitură, sarmale tradiționale, mușchi de vită și altele. La final, invitații au fost serviți cu un tort, care a venit pe mai multe etaje.

Cine este Valeriu Gheorghiță, soțul Monicăi Bîrlădeanu

Medicul Valeriu Gheorghiţă a fost coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19. În prezent, el face parte din echipa medicală a Serviciului Român de Informații, potrivit informațiilor publicate de Adevărul. Valeriu Gheorghiţă este absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, domeniul medicină generală (militară), cu specializarea boli infecţioase.

Monica Bîrlădeanu a confirmat relația cu Valeriu Gheorghiță, după ce s-a speculat că acesta ar fi fost căsătorit. „Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”.

Și PR-ul celebrei actrițe, Aprilia Ivănescu, a ținut să precizeze că iubitul Monicăi nu este căsătorit, așa cum s-a speculat. „Da, au o relație, dar Valeriu Gheorghiță e un bărbat divorțat de ceva vreme. Nu înțeleg de unde atâta vâlvă. Monica nu vorbește niciodată despre viața personală de principiu și nici acum n-o s-o facă“. Puțini știu că între Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță există o diferență de vârstă, el fiind mai tânăr decât ea. Iubitul vedetei are 42 de ani, în timp ce ea este cu 3 ani mai mare decât el.

