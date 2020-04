De Andreea Romaniuc Archip,

Gina Pistol nu a făcut un secret din faptul că a învățat din copilărie să gătească, mai ales că mama ei pleca la muncă, iar ea rămânea acasă cu fratele. Printre primele preparate pe care și-a pus amprenta s-au numărat tocănița de ceapă, frigănelele – pâine dată prin ou și lapte și prăjită sau checul. Interesată de acest domeniu, Gina Pistol a evoluat și a avut norocul de a primi sfaturi prețioase de la unii dintre cei mai experimentați bucătari ai momentului.

De câțiva ani, ea prezintă la Antena 1 emisiunea „Chefi la cuțite” și are ocazia de a sta în preajma chefilor Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu sau Sorin Bontea.

„De fiecare dată când intru în bucătărie și am nevoie de vreun sfat, le dau un telefon. De-a lungul anilor mi-au dat multe sfaturi legate de condimente, rețete și mici secrete de bucătărie. Sunt norocoasă pentru că am ocazia să văd cum gătesc și să aflu multe ponturi culinare de la ei”, ne-a mărturisit Gina Pistol.

E organizată în bucătărie

Vedeta Antenei 1 are un adevărat ritual înainte de a începe treaba în bucătărie.

„Îmi place foarte mult să gătesc. Poate că nu sunt o bucătăreasă desăvârșită, dar gătesc cu suflet și sunt foarte organizată. Îmi place să fac piața în avans, să am toate alimentele și condimentele frumos așezate. Am câteva rețete pe care le găteam celor dragi ori de câte ori aveam ocazia și mă bucura să văd că cei care degustă nu se mai puteau opri din savurat! Eu spun că mă pricep cel mai bine la ciorbe și la pui cu curry în stil indian, o rețetă pe care am aflat-o de la unul dintre concurenții „Chefi la cuțite” „, a declarat, pentru Libertatea, Gina Pistol.

