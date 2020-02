De Livia Lixandru,

Giulia Anghelescu, mamă a doi copii, a luat decizia de a face o schimbare de proporții, despre care a ținut să-și anunțe și fanii de pe contul de socializare.

Giulia s-a pozat pe patul de spital alături de medicul ei, dar nu a dat prea multe detalii despre intervenția pe care a făcut-o…

„The best doctor and the happiest patient! (n.red. Cel mai bun doctor și cel mai fericit pacient). Foarte mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am pățit ceva și de ce sunt în spital. Răspunsul îl veți afla luni în noul meu vlog! Tot ce pot sa spun e ca sunt foarte foarte fericita și extrem de recunoscătoare”, a scris Giulia pe Instagram.

Giulia Anghelescu nu este la prima intervenție estetică

Giulia nu este la prima intervenție estetică și nici nu s-a ferit niciodată să vorbească despre asta. Artista și-a făcut mai întâi rinoplastie, iar mai apoi a apelat la injecțiile cu botox pentru corectarea ridurilor de expresie, dar și pentru augmentarea buzelor.

Acum, Giulia a optat pentru o operație de mărire a sânilor și, chiar dacă nu a vorbit despre asta cu subiect și predicat, fotografia în care se află alături de medicul ei o dă de gol.

Asta pentru că, în afara zâmbetului care-i trădează fericirea, unui ochi avizat nu-i scapă bustiera specifică implanturilor mamare pe care o poartă artista în fotografie.

Citeşte şi:

CAMERA ASCUNSĂ | Statul îţi dă bani pentru o proteză mai bună numai dacă eşti „clinic sănătos”. Un picior pentru Ion

TVR scoate din buget 491.400 euro pentru Eurovision! 14 oameni din instituție și 8 din stafful câștigătorului merg la Rotterdam pe 53.500 de euro!

Președintele ANDPDCA, despre tânărul care se chinuie să obțină de la stat bani pentru o proteză: ”O situație dramatică. A fost un proiect gândit strâmb”

GSP.RO Românul care avea 15.000 € salariul, acum e la pensie si construieste un bloc lângă Herăstrău. Toată țara il cunoaste

HOROSCOP Horoscop 3 februarie 2020. Fecioarele au o nouă sursă de inspirație