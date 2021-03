Ceremonia va fi transmisă în direct pe Grammy.com, în noaptea de duminică spre luni. Gazda evenimentului va fi cântărețul R&B Jhené Aiko.

Gala premiilor Grammy 2021 „va aduce un omagiu salilor de concerte independente, care au fost grav afectate de pandemie”, au transmis, înainte de eveniment, reprezentantii The Recording Academy.

Cât despre artiștii care vor cânta, lista nominalizărilor începe cu nume mari.

Beyonce, cap de afiş şi cu un hit dedicat mişcării Black Lives Matter

Nominalizările la Premiile Grammy 2021 au fost deja anunţate la final de an 2020, în cadrul unei gale speciale care a fost organizată în format online.

Cântăreaţa pop Beyoncé a primit cele mai multe nominalizări la ediţia din 2021 a premiilor Grammy şi va concura la nouă categorii de trofee, inclusiv la categoriile „înregistrarea anului” şi „cântecul anului”.

Queen Bey, în vârstă de 39 de ani, este nominalizată pentru duetul ei cu rapperiţa Meghan Thee Stallion, intitulat „Savage”, precum şi pentru piesa ei surpriză, ”Black Parade”, lansată în luna iunie și inspirată de mişcarea care a luat amploare după moartea lui George Floyd, afro-americanul sufocat de un poliţist în timpul arestării sale, la sfârşitul lunii mai.

Ea devansează în clasamentul artiştilor nominalizaţi alte două vedete pop, britanica Dua Lipa şi americanca Taylor Swift, şi pe rapperul Roddy Rich, care au primit fiecare şase nominalizări.



Megan Three Stallion, fenomen muzical

Cântăreaţa rap Megan Thee Stallion, în vârstă de 25 de ani, considerată unul dintre fenomenele muzicale ale anului 2020, a primit patru nominalizări, inclusiv la categoria „revelaţia anului”, pe care are toate şansele să o câştige. Remixul piesei sale „Savage”, alături de Beyonce, a intrat de asemenea în cursă şi la categoria „înregistrarea anului”.

Billie Eilish, la mare luptă cu Post Malone și Justin Bieber

Billie Eilish, tânăra cântăreaţă americană care a reuşit în ianuarie „Marele Slam” după ce s-a impus în principalele patru categorii la gala Grammy Awards 2020, a primit alte patru nominalizări în acest an, inclusiv la categoriile „albumul anului” şi „cântecul anului”.

Prezența ei ar putea cântări greu ar şi la această ediţie a galei, în competiție cu Post Malone, Justin Bieber sau rapperul DaBaby, care sunt şi ei nomalizati pentru „Cel mai bun album”, respectiv „Cea mai bună reprezentaţie pop solo”.

Taylor Swift, nominalizată la cele mai bune albume și cântece

Taylor Swift, răsfățată la galele Grammy din ultimii ani, a reînnodat tradiţia nominalizărilor în 2020 graţie albumului „Folklore” şi single-ului „Cardigan”, nominalizate la categoriile dedicate celor mai bune albume, respectiv celor mai bune cântece lansate în ultimul an.

Britanny Howard, printre favoriţii categoriilor rock

Rockerița Brittany Howard, care abordează genurile rock şi blues, se numără printre preferații la categoriilor rock ale premiilor Grammy.

Artista este cunoscută pentru evoluţiile sale alături de grupul Alabama Shakes, a primit cinci nominalizări după lansarea primului ei album solo, intitulat „Jaime”.

Nu trebuie uitat nici solistul Harry Styles şi nici piesa sa foarte trendy „Watermelon Sugar”. Artistul figurează pe lunga listă a starurilor care vor face deliciul nopții dedicate muzicii.

Mai jos, vezi nominalizările la Grammy 2021 la cele mai importante categorii:

Albumul anului: „Chilombo” (Jhene Aiko), „Black Pumas” (Black Pumas), „Everyday Life” (Coldplay), „Djesse Vol. 3” (Jacob Collier), „Women In Music Pt. III” (Haim), „Future Nostalgia” (Dua Lipa), „Hollywoods Bleeding” (Post Malone), „Folklore” (Taylor Swift)

Înregistrarea anului: „Black Parade” (Beyoncé), „Colors” (Black Pumas), „Rockstar” (DaBaby ft. Roddy Ricch), „Say So” (Doja Cat), „Everything I Wanted” (Billie Eilish), „Dont Start Now” (Dua Lipa), „Circles” (Post Malone), „Savage” (Meghan Thee Stallion ft. Beyoncé)

Cântecul anului: „Black Parade” (Beyoncé), „The Box” (Roddy Ricch), „Cardigan” (Taylor Swift), „Circles” (Post Malone), „Dont Start Now” (Dua Lipa), „Everything I Wanted” (Billie Eilish), „I Cant Breathe” (H.E.R.), „If The World Was Ending” (JP Saxe ft. Julia Michaels)

Cel mai bun artist debutant: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Meghan The Stallion.

Cel mai bun album rap: „Black Habits” (D Smoke), „Alfredo” (Freddie Gibbs & The Alchemist), „A Written Testimony” (Jay Electronica), „Kings Disease” (Nas), „The Allegory” (Royce Da 59)

Cel mai bun album rock: „A Heros Death” (Fontaines DC), „Kiwanuka” (Michael Kiwanuka), „Daylight” (Grace Potter), „Sound & Fury” (Sturgill Simpson), „The New Abnormal” (The Strokes)

Cel mai bun album vocal pop: „Changes” (Justin Bieber), „Chromatica” (Lady Gaga), „Future Nostalgia” (Dua Lipa), „Fine Line” (Harry Styles), „Folklore” (Taylor Swift)

Cel mai bun album de alternativ: Fiona Apple – „Fetch the Bolt Cutters”, Beck – „Hyperspace”, Phoebe Bridgers – „Punisher”, Brittany Howard – „Jaime”, Tame Impala – „The Slow Rush.

Foto: Epa







Citeşte şi:

7 e-mailuri pe care ar trebui să le trimiți în fiecare săptămână, ca să ai o viață mai bună la locul de muncă

Lista țărilor cu risc epidemiologic a fost actualizată. Cei care vin din Irlanda, Portugalia și Statele Unite nu mai intră în carantină

PARTENERI - GSP.RO A fost vedetă în anii 1980, iar acum a ajuns să doarmă de 4 ani într-un cimitir: „Muncești toată viața și agoniseala îți dispare în câteva clipe”

Playtech.ro Silvia Chifiriuc trece prin clipe cumplite. L-a găsit MORT în casă. Detalii de ultimă oră

Observatornews.ro Cazul bebelușilor morți la Spitalul de Urgenţă Piteşti, după naștere. Mamă: ”Îl visez, dar nu-i văd faţa pentru că nu l-am văzut”

HOROSCOP Horoscop 15 martie 2021. Fecioarele ar fi bine să tempereze dorințele care ar împinge spre exagerări

Știrileprotv.ro O femeie din Suceava și-a făcut bagajele și a plecat brusc de acasă, lăsându-și singuri cei 6 copii. Motivul este incredibil

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Descoperă Viorica. Află ce poate face acest produs cosmetic pentru tine (Publicitate)