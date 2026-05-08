Conducerea unității de învățământ din Cluj le-a transmis părinților să le reamintească elevilor importanța unei ținute decente și a respectului față de mediul școlar.

Conform regulamentului liceului Teoretic Onisifor Ghibu, din Cluj, elevii au voie să își vopsească părul doar în nuanțe apropiate de culoarea naturală. De asemenea, sunt interzise „ținutele provocatoare, neîngrijite sau nepotrivite contextului educațional”, precum hainele scurte, decolteurile adânci sau cele care lasă la vedere părți ale corpului.

Pentru gimnaziu (clasele V-VIII), regulile presupun o ținută formată din tricouri polo sau cămăși în culori neutre precum alb sau bleumarin.

Regulamentul școlii din Cluj include și restricții clare privind accesoriile:

nu mai mult de un cercel în fiecare ureche la fete, iar băieților le sunt interziși cerceii;

sunt interzise piercingurile în nas, buze, sprâncene sau limbă;

părul trebuie să fie natural, fără culori neconvenționale;

machiajul excesiv, unghiile false și extensiile sunt interzise;

nu sunt permise lanțuri, brățări sau coliere cu simboluri obscene sau interzise;

este interzis accesul cu ochelari de soare, șepci, căciuli sau căști în timpul orelor de curs.

Pentru elevii din ciclul primar (clasele pregătitoare – IV), regulamentul prevede că fetele trebuie să poarte cămașă albă sau bleumarin și sarafan cu sigla școlii, iar băieții – cămașă și vestă în aceleași culori, tot cu însemnele instituției.

Elevii de liceu sunt obligați, de asemenea, să adopte o vestimentație adecvată mediului educațional. Aceștia nu au voie să poarte haine care expun excesiv corpul sau pantaloni cu tăieturi, lanțuri ori accesorii atârnate.

Singura diferență față de gimnaziu este că liceenii pot avea părul vopsit, însă doar în culori apropiate de cele naturale.

