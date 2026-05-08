Conducerea unității de învățământ din Cluj le-a transmis părinților să le reamintească elevilor importanța unei ținute decente și a respectului față de mediul școlar.

Conform regulamentului liceului Teoretic Onisifor Ghibu, din Cluj, elevii au voie să își vopsească părul doar în nuanțe apropiate de culoarea naturală. De asemenea, sunt interzise „ținutele provocatoare, neîngrijite sau nepotrivite contextului educațional”, precum hainele scurte, decolteurile adânci sau cele care lasă la vedere părți ale corpului.

Pentru gimnaziu (clasele V-VIII), regulile presupun o ținută formată din tricouri polo sau cămăși în culori neutre precum alb sau bleumarin.

Regulamentul școlii din Cluj include și restricții clare privind accesoriile:

  • nu mai mult de un cercel în fiecare ureche la fete, iar băieților le sunt interziși cerceii;
  • sunt interzise piercingurile în nas, buze, sprâncene sau limbă;
  • părul trebuie să fie natural, fără culori neconvenționale;
  • machiajul excesiv, unghiile false și extensiile sunt interzise;
  • nu sunt permise lanțuri, brățări sau coliere cu simboluri obscene sau interzise;
  • este interzis accesul cu ochelari de soare, șepci, căciuli sau căști în timpul orelor de curs.

Pentru elevii din ciclul primar (clasele pregătitoare – IV), regulamentul prevede că fetele trebuie să poarte cămașă albă sau bleumarin și sarafan cu sigla școlii, iar băieții – cămașă și vestă în aceleași culori, tot cu însemnele instituției.

Elevii de liceu sunt obligați, de asemenea, să adopte o vestimentație adecvată mediului educațional. Aceștia nu au voie să poarte haine care expun excesiv corpul sau pantaloni cu tăieturi, lanțuri ori accesorii atârnate.

Singura diferență față de gimnaziu este că liceenii pot avea părul vopsit, însă doar în culori apropiate de cele naturale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un angajat pe vase de croazieră concediat după 18 ani de muncă va primi ultimul salariu înmulțit cu anii de vechime și va fi repus în funcție
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Viva.ro
Mișcarea neașteptată a lui Sorin Grindeanu! Nonșalant, a venit în fața românilor și a făcut anunțul care schimbă tot
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut topul președinților României de după 1989. Pe ce loc l-a pus pe Nicușor Dan: „Criteriul a fost răul cel mai mic”
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
GSP.RO
Pe drum spre marele meci, s-a dezbrăcat și s-a pozat în toaleta avionului: „Regina se întoarce!”
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
GSP.RO
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
Parteneri
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, mesaj viral de ultimă oră, dar stai să vezi reacția fulger a lui Tudor Chirilă. Ce comentariu a putut lăsa artistul: "Domnule Ilie Bolojan, ceea ce aveți acum..."
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Avantaje.ro
Cum arată casa în care Ramona Bădescu și iubitul bancher locuiesc la Roma. Pe terasă a plantat mandarini și lămâi: "Mâncă, direct din copac"
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Fraudă fiscală de 18,41 mil. lei în domeniul reciclării de ambalaje: schema firmelor fantomă dezvăluită de ANAF
Știri România 11:22
Fraudă fiscală de 18,41 mil. lei în domeniul reciclării de ambalaje: schema firmelor fantomă dezvăluită de ANAF
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Știri România 10:40
Cod galben de ploi torențiale, grindină și descărcări electrice în 13 județe din țară, în următoarele zile. Harta zonelor afectate de avertizarea ANM 
Parteneri
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Adevarul.ro
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Fiul lui Lucian Bălan, interviu sfâșietor: „Tatăl meu și-a distrus picioarele și sănătatea pentru Steaua!”. Video exclusiv
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
"Vom da și ultima picătură de energie pentru câștigarea unui trofeu"
Scapă cine poate!
Scapă cine poate!
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice
Viva.ro
S-a aflat în urmă cu scurt timp! În plină criză, Claudiu Manda a făcut anunțul despre Sorin Grindeanu care răstoarnă toate calculele politice

Monden

Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Stiri Mondene 10:48
Cum le răspunde Anghel Damian celor care cred că nu este compatibil cu soția lui, Theo Rose. „Oamenii sunt în multe feluri”
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Stiri Mondene 10:36
Primul serial în care apare Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner: „Joc un rol care-mi place. Abia aștept alt proiect”
Parteneri
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
TVMania.ro
„Se numește muncă!” Ioana Ginghină, apariție incendiară în costum de baie la 48 de ani. Vedeta a dat startul sezonului de plajă în propria curte și a rupt tăcerea despre dieta draconică pe care o urmează: „Sunt pe...
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
ObservatorNews.ro
"Avem şi sânge". Un tramvai care circula pe linia 25 a deraiat în Sectorul 6. Mai multe persoane rănite
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile zilei! Cum a fost surprinsă de paparazzi Mirabela Grădinaru cu fiica ei, Aheea, atunci când credeau că nu le vede nimeni. Bluză galbenă, mulată, pantofi moderni, rar o vezi așa pe Prima Doamnă
Parteneri
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
GSP.ro
Premieră istorică! Unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, la 4 ore de București
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
GSP.ro
Raluca i-a dat vestea, imediat după promovarea în Superliga
Parteneri
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Mediafax.ro
Concedieri STB, în vizorul consilului general al Capitalei
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Wowbiz.ro
Gestul care a dat-o de gol pe Andreea Ibacka! Se întâmplă după zvonurile legate de divorț
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Wowbiz.ro
Cu ce se confruntă Valentin Sanfira, după divorț. Artistul a scris un mesaj în mediul online: „Plâng de fiecare dată”
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
Mediafax.ro
Mâncăm metale grele fără să știm: substanța toxică din pâine, orez și cartofi
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un tramvai a deraiat în Capitală, iar unul din vagoane s-a izbit puternic de un stâlp. Patru persoane au ajuns la spital

Politic

Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Politică 10:24
Presa din Ucraina vede o amenințare în criza politică din România: „Ar putea lua locul pe care l-a avut Viktor Orban”
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Interviu
Politică 07 mai
Trei foști judecători CCR explică dacă Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Fanatik.ro
Zeljko Kopic a vorbit în premieră despre copilărie și războiul din Croația: „Începi să vezi altfel lucrurile”. Cea mai frumoasă amintire e legată de fotbal
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea