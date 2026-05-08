Incendiul a fost semnalat la 112 de oamenii din zonă, iar la fața locului au fost trimise echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit la cablurile aflate în subteran. Din acest motiv, semafoarele din Piața Romană nu mai funcționează.

Traficul în zonă se desfășoară cu mare dificultate.

