În vârstă de 58 de ani, Halle Berry a apărut într-o rochie transparentă cu dungi strategice, riscând o posibilă gafă vestimentară. Potrivit Page Six, această apariție marchează doar a doua participare a lui Berry la prestigiosul eveniment.

Rochia spectaculoasă purtată de Halle Berry

Creația semnată de LaQuan Smith este o rochie sirenă complet transparentă, cu excepția câtorva dungi plasate strategic. Decolteul adânc și materialul diafan au lăsat puțin loc imaginației. Berry a completat ținuta cu un voal negru și o jachetă scurtă asortată, părul fiind aranjat într-un coc elegant.

Starul a adăugat un plus de glamour cu un colier cu diamante și cercei asortați. Aceste bijuterii prețioase au completat perfect look-ul său îndrăzneț și sofisticat. Evenimentul din acest an are ca temă „Superfine: Tailoring Black Style”, aducând un omagiu modei bărbaților dandy de culoare și importanței vestimentației în formarea identităților afro-americane.

Halle Berry s-a încadrat perfect în această temă cu ținuta sa spectaculoasă.

Aparițiile lui Halle Berry la Met Gala

Deși a apărut de mai multe ori pe coperta Vogue, aceasta este doar a doua participare a lui Berry la Met Gala. Prima sa apariție a fost în 2017, când a purtat un alt costum aproape complet transparent, creat de Atelier Versace.

Actrița premiată cu Oscar nu este străină de ținutele care lasă puțin loc imaginației. Page Six menționează că în acest sezon de premii, ea a purtat la Oscar o rochie Christian Siriano strălucitoare, aproape complet acoperită cu aplicații tip oglindă.

În noiembrie trecut, Berry a închis show-ul Ellie Saab purtând aceeași rochie florală pe care a purtat-o când a devenit prima femeie de culoare care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în 2002.

Cu această nouă apariție spectaculoasă, Halle Berry a transformat din nou treptele Met într-o adevărată pasarelă de modă, demonstrând încă o dată că este o adevărată regină a covorului roșu.

