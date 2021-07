Heidi Klum, complet goală la 48 de ani. Imaginea a strâns peste 100.000 de aprecieri pe Instagram

Celebra vedetă internațională se bucură în continuare de un adevărat succes la nivel internațional. Este în juriu la „America’s Got Talent” și dincolo de acest show are o mulțime de proiecte în desfășurare. Are propriile afaceri, dar e și imaginea și mai multor branduri.

De data aceasta nu surprinde cu vreo declarație, ci cu o ipostază provocatoare. Heidi Klum s-a pozat complet goală în grădina casei sale, iar imaginea a ajuns pe Instagram.

Apare pe un șezlong și cu ochelari de soare la ochi. Se pare că a vrut să se bronzeze fără urme, așa că s-a dezbrăcat de toate hainele, nici costum de baie nu a purtat.

„Azi a fost fierbinte”, a scris ea pe Instagram. A dezvăluit totodată că poza a realizată de soțul ei, de Tom Kaulitz.

La trei zile de la postarea ei, imaginea a adunat puțin peste 100.000 de aprecieri.

Recent, Heidi Klum a dat detalii despre cel de-al treilea mariaj al său. Vedeta e căsătorită cu chitaristul trupei Tokio Hotel, care este cu 16 ani mai tânăr decât ea.

„Sunt o persoană mult mai fericită”, a declarat Heidi Klum pentru revista People, citată de elpais.com. Nemțoaica a mărturisit că este pentru prima oară când înțelege ce înseamnă să aibă un partener de viață.

„Obișnuiam să înfrunt totul singură. pentru prima oară pot experimenta ce înseamnă cu adevărat să ai un partener”, a afirmat ea.

