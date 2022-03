Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Horia Brenciu a vorbit despre Alice Dumitrescu, femeia care i-a schimbat radical viața. Deși erau buni prieteni, ei au trecut de la prietenie la o poveste de iubire.

„Povestea mea cu Alice are nevoie de o carte, dar, pentru că țin la cititorii VIVA!, o s-o exprim într-un sinopsis. Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, „Sarabanda, la TVR, „Asul din mânecă, la Național TV, și filmul serial „Om sărac, om bogat, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat. (zâmbește)”, a declarat Horia Brenciu.

Alice Dumitrescu a mai fost căsătorită și avea două fete din relația anterioară, însă asta nu a fost un impediment pentru artist. Horia Brenciu le consideră pe fetele soției sale ca fiind copiii săi.

„Din prima clipă am înțeles că iubirea mă va ajuta să trec prin orice. Avem experiență cu copiii de la „Tip Top Minitop. Iar fetele au fost prietenele mele din prima, cu atât mai mult cu cât le știam de mici… Niciodată nu m-am comparat cu alte cupluri, la capitolul longevitate, iar în ceea ce privește începutul relației mele cu Alice, îl pot asocia cu un spectacol. Când apari pe scenă, niciodată nu știi precis cum va decurge concertul, dar emoțiile pe care le ai trebuie să fie unele constructive”, a mai spus artistul în cadrul interviului.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd”

Chiar dacă sunt mereu alături de copiilor, Horia Brenciu și Alice Dumitrescu își fac timp și pentru ei. În fiecare an, ei au o vacanță în doi, fără copii, unde se bucură unul de celălalt.

„Romantismul e un ingredient pe care nu vreau să-l pierd. El trebuie să existe chiar dacă ai avea o grădiniță de copii… Ne facem surprize unul altuia, iar în fiecare an avem o scurtă vacanță, doar noi doi. Mai mult nu am voie să spun. (zâmbește)”, a declarat Horia Brenciu pentru sursa mai sus menționată.

