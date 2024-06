În vârstă de 74 de ani, Corina Chiriac a luat parte ieri la un eveniment, unde s-a întâlnit cu artistul Horia Brenciu. El nu a ratat și a făcut mai multe poze alături de celebra cântăreață, care a impresionat la această apariție cu eleganța ei.

Horia Brenciu, bucuros de întâlnirea cu Corina Chiriac

Cu părul blond atent aranjat, Corina Chiriac a îmbrăcat o rochie roz, cu motive florale. A purtat bijuterii la gât, iar pantofii i-a asortat cu ținuta. Cu zâmbetul pe buze, ea s-a lăsat îmbrățișată de Horia Brenciu, care s-a bucurat de întâlnirea cu artista, dar și de victoria de ieri a României în fața Ucrainei la Euro 2024. În mesajul lui, care a fost postat pe Facebook, Brenciu a scris: „Ieri am avut bucuria s-o întâlnesc și s-o prezint pe Corina Chiriac!

Avem atâtea amintiri încât nu ne-a ajuns o după amiază să le parcurgem pe toate! Ieri am prins încă una: meciul naționalei! L-am urmărit în culisele evenimentului! La primul gol am dat cuba. La al 3-lea, dansam îmbrățișați! 😘 Bravo, băieți! Bravo, România! Te sărut, Corina! Când mai cântăm, din nou, “Strada speranței”? ❤️”.

„Respect! Sunteți frumoși și valoroși”, a comentat unul dintre fani la adresa celor doi. „Mari artiști, mari voci”, a comentat altcineva pe Facebook.

Corina Chiriac a locuit și în Statele Unite ale Americii

Corina Chiriac, 74 de ani, este una dintre vocile inconfundabile ale muzicii ușoare românești. Jumătate armeancă, așa cum recunoaște ea însăși, artista a avut o viață demnă de romane. Chiar dacă a mărturisit că a avut parte de numeroase facilități în timpul regimului comunist, Corina Chiriac a dorit să guste din libertatea oferită după trecerea Cortinei de Fier. Astfel, a fugit în Statele Unite ale Americii, developând detalii mai puțin cunoscute din timpul șederii sale peste Ocean.

Invitată în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, cântăreața – care, cu amuzament, și-a adus aminte că se considera „gagica muzicii ușoare românești” – a explicat detaliat ce-a determinat-o să părăsească România comunistă. Visul american a sedus-o. „Eu am bătut foarte mult lagărul socialist. Peste tot se trăia mai bine decât la noi! Nu zic doar de Polonia și Cehoslovacia. Nu m-am gândit să fug… Când urci pe scările carierei, și nu vorbim de bani, ci de vanitate, care este un drog la care e greu să renunți, dar, ajungând în 1988 în California, au ajuns să mă invite la Malibu, la restaurante cu carne, cu pește, vedeai palmieri…

Sigur, te duci la Praga, la Sofia, la Moscova, dar ceea ce-ți oferă Oceanul Pacific, e un alt loc, aparte. Acolo, mi-a venit ideea: „Cum fac eu să mai stau pe aici?!”. Acasă, nu mai „vedeai” nimic. În România, aveam bani, aveam succes, aveam 38 de ani și mă gândeam că mă îngrop în țara mea. Nu credeam niciodată că va cădea Zidul Berlinului, credeam că sistemul comunist va fi până când murim noi! Murim noi, dar nu și comunismul”, a rememorat Corina Chiriac.

