Ilie Năstase a împlinit 75 de ani. Ce urări speciale a primit din partea fiicelor Alessia și Emma

Alessia și Emma nu au uitat de ziua de naștere a tatălui lor. Cele două au postat pe Instagram imagini cu Ilie Năstase, dar și mesaje speciale, de iubire. Alessia a fost prima. „La mulți ani, tata!”, a notat ea.

Imediat a urmat și mesajul Emmei. „La mulți ani, tata. Te iubesc!”. Fata cea mică a Amaliei și a lui Ilie Năstase e cea care recent a atras atenția.

Emma este foarte discretă apare foarte rar în spațiul public. Tânăra este activă însă pe Instagram, acolo mai postează imagini câteodată. Este înaltă și are părul lung. Se știe că la finalul acestei luni va împlini 16 ani.

În prezent, Ilie Năstase e căsătorit cu Ioana. După un episod violent, aceasta a vrut să divorțeze, însă a retras cererea de separare și s-au împăcat.

„Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea. Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu.

Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care să i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva”, a spus Ioana pentru click.ro.

