Ilie Năstase, prima reacție după ce fiica lui adoptivă, Charlotte, a ajuns pe străzi în America: „Nu mă interesează”

Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale. Charlotte Năstase, stabilită în Statele Unite ale Americii, ar fi rămas fără bani și fără un acoperiș deasupra capului, ajungând în situația extremă de a cere ajutor financiar pe Internet. Imaginile și mesajele publicate de tânără au stârnit îngrijorare și au atras rapid atenția opiniei publice.

Potrivit informațiilor apărute recent, Charlotte ar fi ajuns pe străzi, confruntându-se cu probleme serioase, atât financiare, cât și personale. În lipsa unor resurse, fiica adoptivă a fostului mare jucător de tenis a apelat la rețelele de socializare, unde a cerut bani pentru a-și putea asigura strictul necesar. Gestul ei a șocat mulți dintre cei care o urmăresc și a reaprins discuțiile despre relația tensionată cu tatăl său adoptiv.

Contactat de reporterii Spynews, Ilie Năstase a reacționat pentru prima dată în legătură cu situația fiicei sale adoptive. Fostul sportiv a refuzat să ofere detalii și a transmis un mesaj tranșant, declarând că nu dorește să comenteze subiectul. „Nu mă interesează, vă rog frumos”, a spus Ilie Năstase, în momentul în care a fost întrebat despre problemele lui Charlotte.

Cu toate acestea, în urmă cu trei ani, Ilie Năstase vorbea deschis despre relația cu fiica sa adoptivă. La acel moment, fostul jucător de tenis declara că a fost alegerea ei să se mute în America și că a sprijinit-o financiar o perioadă îndelungată, încercând să o ajute să se descurce pe cont propriu.

Ce spune Ioana, soția lui Ilie Năstase

Actuala soție a lui Ilie Năstase, Ioana Năstase, s-a declarat surprinsă atunci când a aflat prin intermediul presei despre situația dificilă a lui Charlotte. Aceasta a mărturisit că vorbise recent cu fiica adoptivă a soțului ei pe rețelele de socializare, iar tânăra îi spusese că intenționează să vină în România pentru a o cunoaște personal.

„Dacă o să urmăriți în comentariile de pe Facebook-ul meu, o să vedeți că recent mi-a dat comentarii foarte frumoase. Îmi pare rău, chiar nu știam că are probleme. Putea să îmi scrie, că ea îmi scrie mie. În ultima perioadă chiar îmi scria. Mie mi-a spus că ne vom vedea cât de curând, că va veni la București, că abia așteaptă să mă cunoască”, a declarat Ioana Năstase.

Brigitte Pastramă susține că Ilie Năstase i-ar fi asigurat fiicei adoptive toate condițiile

De cealaltă parte, Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a declarat că nu a cunoscut-o niciodată pe Charlotte, deși a fost căsătorită cu fostul sportiv timp de nouă ani. Ea a precizat însă că Ilie Năstase obișnuia să o ajute financiar pe fiica sa adoptivă, că i-ar fi cumpărat o mașină și că i-a pus la dispoziție mamei acesteia un apartament în New York.

„Eu nu am avut ocazia să o cunosc niciodată pe Charlotte. Pe parcursul celor nouă ani cât am fost cu Ilie, nu a venit niciodată în România, doar îl suna. Știu că Ilie i-a cumpărat o mașină, că și-a luat permisul, i-a cerut mașina. Știu că tot timpul le trimitea bani, mulți bani, mii de euro. L-am cunoscut pe fiul lui, pe Nicholas, care a venit împreună cu iubita, ea nu a venit. Știu că el a zis ca i-a lăsat mamei lor un apartament la New York de 1 milion și jumătate de euro, să aibă grijă de copii. În rest, ce s-a întâmplat, sunt și eu mirată”, a declarat Brigitte Pastramă.

