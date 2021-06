Ilinca Vandici a dezvăluit motivul pentru care a ajuns la spital. „Nu mi-a trecut durerea”

Vedeta a ajuns acasă și a declarat că are o criză la stomac.

„Bună dimineața. Sunt bine, am primit foarte multe mesaje. Am făcut o criză de stomac. De trei zile mă doare stomacul tare, tare, tare. Aseară nu am mai suportat și am ajuns la Urgențe.

Abia după a doua perfuzie a început să mai mă lase durerea, cert e că după analizele și investigațiile de aseară de la Urgențe nu ne-am dat seama de la ce se întâmplă treaba asta. Urmează să mai fac investigații, să vedem dacă este vreo bacterie sau… habar n-am.”, a declarat vedeta pe Instagram.

Ea a adăugat că nici acum nu se simte foarte bine, durerile nu au trecut.

„Totul pare a fi în regulă, dar pe mine mă doare groaznic stomacul.

O să fiu bine. Nu am cea mai bună energie astăzi, încă nu mi-a trecut durerea, încă mă mai sâcâie. Dar o să fiu bine.”, a mai dezvăluit în mediul online vedeta.

În ultimele zile, Ilinca Vandici a prezentat o gală care a avut loc în București, și, totodată, aceasta a participat la mai multe evenimente alături de soț. Ea și Andrei Neacșu au fost nașii de cununie ai unor prieteni.

Cei doi au mai participat și la alte două evenimente private, o altă nuntă și un botez.

