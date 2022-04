Ilinca Vandici, 35 de ani, este una dintre prezentatoarele de succes din România. Mai mult, chiar în fața unei „rivale” la supremația la acest capitol, Denise Rifai, orădeanca a precizat, nonșalantă, că se consideră cea mai bună prezentatoare TV la ora actuală!

„Dacă nu am eu încredere în mine, cine să aibă?!”

Moderatoarea show-ului „Bravo, ai stil” s-a aflat în fața celor mai incomode întrebări, adresate în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” la Kanal D. Frumoasa șatenă nu s-a sfiit să răspundă: „Eu sunt cea mai bună prezentatoare de televiziune din România. Da, eu! Dacă eu nu am încredere în mine, cine să spună asta despre mine?! M-am zbătut, am muncit, am trecut prin furcile caudine să ajung aici, am construit cărămidă cu cărămidă, sunt mândră să am un show precum „Bravo, ai stil”. Îmi place să cred despre mine că sunt cea mai bună variantă a mea. Lăsați-mă să cred asta!”. Colega de trust a Ilincăi, Denise Rifai a replicat, imediat: „Credeam că zici că eu sunt cea mai bună prezentatoare TV”.

