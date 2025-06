Cristi Borcea și soția sa, Valentina Pelinel, au surprins pe toată lumea cu o imagine de familie rară, publicată recent pe rețelele de socializare. Într-o postare inedită, cei doi apar înconjurați de nu mai puțin de șapte dintre cei nouă copii ai omului de afaceri, într-un cadru cald și plin de zâmbete. Reuniunea de familie, care a avut loc în weekend, a fost organizată chiar de actuala parteneră de viață a fostului acționar de la Dinamo.

Valentina Pelinel a postat fotografia însoțită de un mesaj emoționant: „Familia, locul unde începe viața și nu se termină niciodată iubirea”, semn că legăturile dintre copiii lui Cristi Borcea sunt strânse, în ciuda provenienței lor din relații diferite.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite, însă reuniunea a fost completă doar în proporție de 77%. Cei doi absenți au fost Patrick Borcea (27 de ani), fiul cel mare din căsnicia cu Mihaela Borcea, și Carolyn (17 ani), fiica pe care afaceristul o are cu avocata Simona Voiculescu.

Cei prezenți s-au bucurat de timpul petrecut împreună, iar fotografia postată a fost apreciată de mii de urmăritori în doar câteva ore. De altfel, Valentina Pelinel, mama a trei dintre copiii lui Borcea – Milan și gemenele Indira și Rania – a fost mereu un liant între toți frații, fiind percepută de mulți drept un adevărat pilon al familiei extinse.

Cristi Borcea, dezvăluiri inedite despre viața personală

Cristi Borcea, în vârstă de 55 de ani, trăiește de mai mulți ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Valentina Pelinel, care i-a dăruit trei copii, pe Milan și gemenele Rania și Indira. Cristi Borcea a recunoscut că întotdeauna a reușit să cucerească orice femeie și-a dorit, însă, de când este cu Valentina, viața s-a schimbat total.

„Eu am o relație foarte bună cu toate mamele copiilor mei și cel mai important pentru mine, în momentul de față, este Valentina, pentru că eu, având atâtea probleme și cu copiii, numai să vorbești de două ori pe zi: 18 telefoane, 18 probleme pe care le iei… de două ori vorbesc. 18 cerințe.

Acasă ai nevoie să găsești liniște. (…) Toate au știut cum mă ia și de unde mă ia. Și Valentina a știut, nu m-a luat de la bibliotecă”, a spus Cristi Borcea, potrivit Spynews.

„Nu prea am întâlnit femei care să mă refuze. Am avut și 1,9 m, am avut și notorietate, și putere, și cașcaval. Le aveam combinate pe toate și era foarte greu… Eu mi-am dat licența la Valentina”, a mai spus Cristi Borcea.

Câți bani cheltuie lunar Cristi Borcea

Ajuns la 55 de ani, Cristi Borcea nu mai este doar un fost acționar al clubului Dinamo sau un om de afaceri cu apariții explozive în presă. Astăzi, el este, în primul rând, tatăl a nouă copii, fost soț de trei ori și actual partener de viață al Valentinei Pelinel. O viață personală spectaculoasă, care vine la pachet cu o responsabilitate financiară uriașă: aproximativ 500.000 de euro cheltuiți lunar.

„Da, este adevărat. (n.r. – că are cheltuieli lunare de aproximativ 500.000 de euro). E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”, a declarat Borcea în podcastul iAMnews.