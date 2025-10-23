Imagini cu Anca Lungu, după ce și-a schimbat look-ul. Fosta prezentatoare TV s-a tuns scurt și e de nerecunoscut

Fosta prezentatoare TV Anca Lungu a reușit să-și surprindă fanii cu o schimbare de look spectaculoasă. Vedeta a optat pentru o tunsoare scurtă, bob modern, care îi evidențiază trăsăturile și îi conferă un aer fresh și plin de energie.

„Și uite așa, aceasta este noua mea coafură”, a scris Anca Lungu în descrierea unui clip în care își prezintă noul look, stârnind imediat reacții pozitive din partea fanilor.

„Ești una dintre cele mai frumoase, în mod natural, firesc, splendid, femei pe care le cunosc, Anca! Plus bun-gust și bun-simț cât cuprinde. Chapeau bas!” / „Wow. Divin îți vine”/ „Superbă și absolut minunată!” / „Ești frumoasă și în orice fel te aranjezi, îți vine bine. Ai o frumusețe care vine din interior spre exterior, mi piace cum zic italienii! Să-ți fie de bine!”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

Anca Lungu s-a mutat în Franța

În prezent, Anca trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Harry Arampatzis, cu care are un fiu, Georgios Alexander, născut în iulie 2018, anul în care fosta prezentatoare s-a mutat în Franța. Noua tunsoare reflectă nu doar stilul și eleganța Ancăi, ci și încrederea ei în sine și dorința de a experimenta schimbări în viața personală și profesională.

Această transformare a fost primită ca o surpriză plăcută de urmăritorii săi, care au apreciat curajul vedetei de a adopta un look modern și îndrăzneț.

