Imagini cu Anca Serea în costum de baie, la malul mării, alături de fetița ei

Anca Serea are 44 de ani și este mamă a șase copii. Vedeta se menține într-o formă de invidiat, deși în urmă cu ceva timp slăbise foarte mult, din cauza problemelor de sănătate. De altfel, mulți au crezut că aceasta se află la un pas de anorexie.

Zilele acestea, Anca se află la mare, alături de familia ei, iar astăzi a postat imagini în care apare alături de una dintre fiicele ei. „Vacanță frumoasă, familie frumoasă!”, i-a comentat un admirator.

Recent, vedeta a deschis pe Instagram secțiunea de întrebări, oferindu-le urmăritorilor ocazia să afle lucruri mai personale despre ea.

Printre curiozitățile adresate s-a numărat și cea legată de greutatea ei. Deși ar putea părea o întrebare simplă, răspunsul Ancăi Serea a fost unul elaborat și sincer. Soția cântărețului Adrian Sînă a explicat că, în opinia ei, odată ce treci de o anumită vârstă, numărul de kilograme nu mai are o importanță atât de mare.

„Sincer, cred că mai ales după o anumită vârstă nu mai sunt atât de relevante kilogramele! Cel mai important este să fim sănătoase, echilibrate, active, liniștite, mulțumite și lista poate continuă! Cred că cineva poate avea greutatea ideală, dar să trăiască cu anxietate alimentară sau imagine de sine distorsionată (cum am făcut eu până pe la 40 de ani când, deși aveam 53 kg la 1,77 m, tot eram complet nemulțumită).

Sau invers – poate trăi în echilibru și în armonie cu propriul corp, indiferent de cifra pe care o arată cântarul. Dar ca să nu evit răspunsul, astăzi am în jur de 61 de kg!”, a dezvăluit Anca Serea.

