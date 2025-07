Imagini cu Antonia și cei trei copii din vacanța în Grecia. Artista a făcut furori în costum de baie

Antonia petrece o vacanță de vis în Grecia alaturi de toți copiii săi, Maya, Dominic și Akim. Cei trei au fost surprinși într-un videoclip postat de mama lor pe Instagram. Deși Maya locuiește în Italia, împreună cu tatăl ei, ea petrece mult timp și cu mama și frații ei.

Internauții au reacționat imediat ce au văzut imaginile cu iubita lui Alex Velea și fiica ei, Maya, în vârstă de 14 ani. „Două prințese”, a comentat unul dintre urmăritori.

Maya este fiica Antoniei din căsătoria cu Vincenzo Castellano și locuiește în Italia, unde urmează și liceul. În ciuda distanței fizice, relația dintre cele două a rămas una extrem de apropiată. Adolescenta în vârstă de 14 ani a obținut recent un permis special de conducere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Invitată recent alături de logodnicul ei, Alex Velea la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, emisiune prezentată de Selly, pe canalul său de YouTube, Antonia a fost întrebată dacă își dorește o fetiță cu logodnicul ei.

Recomandări Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”

Vedeta o are pe Maya, fiica ei din fostul mariaj cu Vincenzo Castellano. „Ce drăguț… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta.

Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a răspuns Antonia. „Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem”, a completat Alex Velea.