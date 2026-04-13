Alina Ceușan și-a surprins fanii cu imagini din locuința sa din București, o casă cu istorie, complet renovată și amenajată într-un stil spectaculos. După mulți ani petrecuți la Cluj, creatoarea de conținut a decis să se mute în Capitală, aici unde are tot mai multe proiecte profesionale.

Noua locuință a Alinei Ceușan nu este una obișnuită. Este vorba despre o casă istorică, recondiționată cu atenție la detalii și transformată într-un spațiu modern, dar cu accente elegante și autentice.

Designul interior a fost realizat de sora sa, Carla, care a reușit să creeze un ambient demn de revistele de specialitate. Fiecare colț al casei reflectă un stil sofisticat, în care se îmbină elemente clasice cu influențe contemporane.

Turul casei, un adevărat spectacol vizual

Recent, Alina Ceușan le-a oferit urmăritorilor un tur complet al locuinței. De la camerele luminoase și decorate cu bun gust, până la detaliile atent alese, totul pare desprins dintr-un pictorial de design interior.

Casa impresionează prin echilibrul dintre estetică și funcționalitate, dar și prin atmosfera caldă și primitoare. Chiar dacă locuința arată spectaculos și pare să fie casa perfectă, Alina Ceușan a surprins pe toată lumea cu un anunț neașteptat: intenționează să se mute.

Câți bani a plătit Alina Ceușan ca să își aducă bonă din Filipine

Într-o postare în mediul online, Alina Ceușan a transmis un mesaj emoționant despre Florence, subliniind cât de importantă a devenit aceasta pentru familia sa. Declarațiile vedetei au fost extrem de clare și sincere.

Un fan a întrebat-o: „Îmi place că o tratați pe Florence ca un membru al familiei, nu ca o simplă bonă. Cel puțin așa se vede”, iar ea a răspuns: „E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”.

Florence nu este doar o angajată, ci un adevărat sprijin pentru întreaga familie, iar această relație apropiată dintre bonă și copilul vedetei a atras aprecierea fanilor. Mulți au lăudat-o pe Alina pentru modul în care își tratează angajații, ca pe membri ai familiei.

Alina Ceușan a vorbit și despre aspectele financiare ale acestui proces, explicând că sumele diferă în funcție de oraș și de tipul contractului. Vedeta a oferit detalii clare despre costurile inițiale și despre toate etapele necesare pentru aducerea unei bone din străinătate: „Sinceră să fiu taxele depind în funcție de orașul în care te afli sau în care negociezi contractul, pentru că sunt anumite sume de start și pentru Cluj și pentru București. (…)

Cred că toată operațiunea începe cu actele de viză, dacă bona nu este în România și are un job de la care pleacă și vine la voi, care de cele mai multe ori nu se întâmplă, nu prea reușiți să le prindeți așa, între joburi. Ele pleacă acasă la o anumită perioadă de timp. Sunt în jur de 2.500 de euro care trebuie dați pe acte, pe a o aduce din Flipine, pe viză și alte cele, după care salariul se negociază și în funcție de fișa postului, deci e unic”.

Așadar, suma de aproximativ 2.500 de euro reprezintă doar costurile inițiale pentru documente, viză și aducerea efectivă a bonei în România. Ulterior, salariul se stabilește prin negociere, în funcție de responsabilități, program și cerințele fiecărei familii.

