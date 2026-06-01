Gabriela Cristea a slăbit însă spune că este departe de a avea forma fizică de invidiat. Ea a publicat o fotografie, în care i se pare că arată „decent”.

„Soțul doarme, un copil stă la soare și celălalt se joacă la malul mării cu nisip. Eu, eu mi-am făcut 5.783 de poze în costum de baie și am găsit una singură în care mi se pare că arăt decent.

Ideea este că sunt departe de o formă fizică de invidiat, dar important e că mă simt bine și sunt sănătoasă. Cui nu îi place că nu mai am corpul ferm ca la 20 de ani îi spun doar că nu mai am 20 de ani. Am 51 și atâta s-a putut. Am doar sănătate și o familie misto. Vă pup!”, a scris Gabriela Cristea pe contul de socializare.

Gabriela Cristea este într-o formă de invidiat după ce a reușit să slăbească 30 de kilograme, în urma unui diagnostic de obezitate de gradul 1. Vedeta a trecut printr-o perioadă dificilă, dar a reușit să își schimbe stilul de viață cu ajutorul unui tratament recomandat de medic.

Transformarea sa nu a trecut neobservată, iar prezentatoarea TV a primit numeroase întrebări din partea fanilor despre alimentația pe care o urmează. Recent, aceasta a decis să le arate urmăritorilor ce consumă într-o zi obișnuită, începând chiar cu micul-dejun.

Gabriela Cristea și-a început ziua cu o combinație ușoară și sănătoasă: brânză (cel mai probabil mozzarella), măsline verzi și roșii, la care a adăugat ulei de măsline și condimente. Vedeta a subliniat că nu consumă întreaga porție, deoarece senzația de sațietate apare rapid, iar restul ajunge, de cele mai multe ori, la soțul ei, Tavi Clonda. „Italia într-o farfurie! Și pentru că mă tot întrebați cam ce mănânc; cam asta mănânc la micul-dejun. Bine, după 3 guri nu mai pot și 3/4 din asta ajunge la Tavi”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

