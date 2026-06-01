Șoferița a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal cu autotrenul de parapetul marginal. Medicii au dus o luptă contratimp pentru a-i salva viața, dar manevrele de resuscitare au rămas, din păcate, fără rezultat, inima femeii încetând să mai bată, potrivit Oficiul de Știri.

Tragedia rutieră a avut loc pe 1 iunie 2026, pe Autostrada A1, și s-a soldat cu decesul unei persoane. Accidentul s-a produs la kilometrul 268+700, pe sensul de mers Sebeș – Sibiu, în zona localității Săliște. Conform datelor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, la volan se afla o femeie care conducea un autotren încărcat cu carne.

Mastodontul a scăpat de sub control din motive ce urmează a fi elucidate. Șoferița nu a mai avut cum să evite impactul și a intrat direct în parapetul metalic de pe marginea autostrăzii. În cabină nu se mai afla nicio altă persoană la momentul accidentului.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență mai multe echipaje de salvare, printre care un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță cu medic din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu. Reprezentanții ISU Sibiu au declarat că, în momentul în care salvatorii au ajuns la fața locului, șoferița de TIR se afla deja în stop cardio-respirator.

Anchetatorii au identificat victima: este vorba despre o femeie de 41 de ani din județul Bihor. În privința dinamicii accidentului, o ipoteză transmisă de ISU Sibiu arată că șoferița ar fi suferit un stop cardio-respirator chiar în timp ce conducea mastodontul frigorific.

Totuși, cercetările sunt în desfășurare pentru a clarifica dacă problemele medicale au apărut înainte de impact sau dacă stopul a survenit ca o consecință a accidentului violent.

Cercetările au fost preluate de polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, care continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, încercând să afle dacă șoferiței i s-a făcut rău la volan înainte de impact, dacă autocamionul a avut defecțiuni tehnice sau care a fost dinamica exactă a accidentului. Pe durata intervenției salvatorilor și a măsurătorilor efectuate de poliție, traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE