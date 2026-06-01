Liderul autoritar de la Kremlin Vladimir Putin a comentat pentru prima dată un incident cu o dronă rusească prăbușită într-un stat membru NATO pe fondul războiului din Ucraina. Această reacție denotă că regimul de la Moscova a urmărit cu atenție efectele acestui act ostil împotriva unui stat membru NATO vecin cu Ucraina.

Ca întotdeauna, Vladimir Putin a negat implicarea Rusiei și a ținut să provoace neîncredere în autoritățile române. El a pus la îndoială că drona ar fi de origine rusească și a sugerat că dispozitivul respectiv nu ar fi fost examinat înainte de a da vina pe Rusia, asta deși Ministerul Apărării Naționale a precizat în mod clar că drona era rusească.

Putin a cerut acces la rezultatul anchetei și a sugerat chiar ca România să-i predea resturile dronei pentru a fi examinate de „experții” săi.

Președintele Nicușor Dan a confirmat ulterior că drona prăbușită la Galați este de tip Geran-2, de proveniență rusească.

„Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de TASS pe subiectul dronei căzute la Galați, Dmitri Peskov nu a respins luni ancheta realizată de România, dar a reluat solicitarea ca Rusia să obțină resturile dronei și să efectueze ea o presupusă anchetă „obiectivă”.

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, 1 iunie, la ora 15.00 la New York, într-o sesiune specială pe tema dronei rusești căzute pe un bloc din Galați.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE