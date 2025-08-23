Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, se bucură de o nouă escapadă alături de cele două fiice ale lor, iar imaginile postate pe rețelele sociale arată cât de mult se bucură familia de această experiență. De data aceasta, cei patru au ales ca destinație San Francisco, celebrul oraș american renumit pentru atracțiile sale turistice și peisajele spectaculoase.

Pe Instagram, cuplul a împărtășit mai multe fotografii cu momente memorabile din vacanță: într-una dintre ele apar zâmbind în fața faimoaselor case victoriene „Painted Ladies”, iar într-o alta, pe țărmul Oceanului Pacific. Atmosfera relaxată și bucuria de pe chipurile lor transmit clar că vacanța este o ocazie perfectă de timp petrecut în familie.

Cum se distrează Gabriela Cristea alături de familie în San Francisco

Dacă Gabriela Cristea a preferat să lase imaginile să vorbească de la sine, Tavi Clonda a transmis și un mesaj emoționant fanilor, descriind vizita în San Francisco drept „un vis împlinit”. Fanii au reacționat imediat cu sute de aprecieri și mesaje de încurajare, urându-le vacanță frumoasă.

„Pentru vacanța asta ne-am propus să fim relaxați și până acum ne-a ieșit destul de bine. Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Azi am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt «bune» pentru că ne-am strâmbat mult de râs”, a spus Gabriela Cristea.

Aceasta nu este prima aventură din acest an pentru cei doi, care obișnuiesc să călătorească împreună cu fetițele lor și să împărtășească imagini din destinațiile vizitate.

Deși Gabriela Cristea a ales să se retragă de pe micile ecrane pentru a-și dedica mai mult timp familiei, ea și Tavi Clonda rămân unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Naturaletea și apropierea față de fani îi mențin mereu în atenția publicului.

