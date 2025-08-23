Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, se bucură de o nouă escapadă alături de cele două fiice ale lor, iar imaginile postate pe rețelele sociale arată cât de mult se bucură familia de această experiență. De data aceasta, cei patru au ales ca destinație San Francisco, celebrul oraș american renumit pentru atracțiile sale turistice și peisajele spectaculoase.

Gabriela Cristea, vacanță cu familia sa (9)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Pe Instagram, cuplul a împărtășit mai multe fotografii cu momente memorabile din vacanță: într-una dintre ele apar zâmbind în fața faimoaselor case victoriene „Painted Ladies”, iar într-o alta, pe țărmul Oceanului Pacific. Atmosfera relaxată și bucuria de pe chipurile lor transmit clar că vacanța este o ocazie perfectă de timp petrecut în familie.

Cum se distrează Gabriela Cristea alături de familie în San Francisco

Dacă Gabriela Cristea a preferat să lase imaginile să vorbească de la sine, Tavi Clonda a transmis și un mesaj emoționant fanilor, descriind vizita în San Francisco drept „un vis împlinit”. Fanii au reacționat imediat cu sute de aprecieri și mesaje de încurajare, urându-le vacanță frumoasă.

Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”
Recomandări
Mărturia unui dezertor rus din batalionul „Somalia”, care recunoaște că a comis crime de război: „I-am împușcat pe toți în spatele capului”

„Pentru vacanța asta ne-am propus să fim relaxați și până acum ne-a ieșit destul de bine. Suntem în San Francisco și mai stăm aici și mâine. Azi am bifat câteva dintre locurile semnificative, am râs mult (mai ales noi, adulții) și ne-am bucurat de oraș, dar mai ales ne-am bucurat de noi. Am făcut muuuuulte selfie-uri, doar puține sunt «bune» pentru că ne-am strâmbat mult de râs”, a spus Gabriela Cristea.

Aceasta nu este prima aventură din acest an pentru cei doi, care obișnuiesc să călătorească împreună cu fetițele lor și să împărtășească imagini din destinațiile vizitate.

Deși Gabriela Cristea a ales să se retragă de pe micile ecrane pentru a-și dedica mai mult timp familiei, ea și Tavi Clonda rămân unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Naturaletea și apropierea față de fani îi mențin mereu în atenția publicului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Doi oameni au murit înecați în lacul Snagov, surprinși de furtuna puternică. Autoritățile avertizaseră populația prin Ro-Alert
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Viva.ro
Ce i-a spus mama din Craiova fetiței ei de 11 ani, cu câteva secunde înainte de a-și da ultima suflare. Ultimele ei cuvinte o vor urmări toată viața
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a vrut să intre peste Andra în casă. Artista și soțul ei, Cătălin Măruță, au chemat imediat Poliția, iar ce a urmat e înspăimântător!
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Elle.ro
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
gsp
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
GSP.RO
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
GSP.RO
E gata! Se transferă Ianis Hagi: ce salariu va avea la noua echipă
Parteneri
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a aflat acum despre soțul mai în vârstă al lui Tily Niculae. Azi, actrița a anunțat divorțul, după 15 ani de mariaj. Cine este și ce a făcut, de fapt, misteriosul "domn Popescu"
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! A ajuns mai slabă decât fiica ei, iar știrile sunt tot mai grave despre Prințesa Kate. Ce decizie majoră plănuiește familia regală: „Are nevoie de timp”
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

„După un mic cu muștar, hai să-ți dau un gogoșar!”. Reacția unui englez la haosul din Piața Obor, printre munții de vinete și ardei
Reportaj
Știri România 15:29
„După un mic cu muștar, hai să-ți dau un gogoșar!”. Reacția unui englez la haosul din Piața Obor, printre munții de vinete și ardei
Hidroelectrica, despre mărirea prețului la energie: „Nu intenţionăm şi nici nu luăm în considerare vreo majorare”
Știri România 13:58
Hidroelectrica, despre mărirea prețului la energie: „Nu intenţionăm şi nici nu luăm în considerare vreo majorare”
Parteneri
Muncitori români și nepalezi, bătaie parte în parte într-o fabrică din Baia Mare
Adevarul.ro
Muncitori români și nepalezi, bătaie parte în parte într-o fabrică din Baia Mare
A acceptat o băutură gratuită de la un hotel, iar ulterior a orbit. Povestea tânărului de 23 de ani care a șocat internetul
Fanatik.ro
A acceptat o băutură gratuită de la un hotel, iar ulterior a orbit. Povestea tânărului de 23 de ani care a șocat internetul
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce diferență de vârstă este între Tily Niculae și fostul ei soț. Avea doar 18 ani când l-a cunoscut pe Dragoș Popescu
Stiri Mondene 15:45
Ce diferență de vârstă este între Tily Niculae și fostul ei soț. Avea doar 18 ani când l-a cunoscut pe Dragoș Popescu
Laurette și fiica ei s-au întors în România, după o perioadă în care au locuit în Franța. Cu ce se ocupă fosta asistentă TV acum. „Am avut mereu colaborări”
Stiri Mondene 15:25
Laurette și fiica ei s-au întors în România, după o perioadă în care au locuit în Franța. Cu ce se ocupă fosta asistentă TV acum. „Am avut mereu colaborări”
Parteneri
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
Elle.ro
Anunț NEAȘTEPTAT! Unul dintre jurații "Românii au talent" părăsește emisiunea de la PRO TV. PRIMELE declarații: „Fac o pauză de televiziune”
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Unica.ro
„Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea Maria de la Insula Iubirii. Însă pozele din trecutul ei, care au ieșit acum la iveală, au stârnit comentarii în rândul fanilor emisiunii. Cum arăta tânăra în urmă cu câțiva ani / FOTO
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Viva.ro
Ce s-a întâmplat cu o fetiță de 10 ani care a plutit pe o saltea din Vama Veche până în Bulgaria. Detaliul care i-a surprins pe toți...Ce a făcut unchiul ei
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
ObservatorNews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, a murit! celebrul nostru cântăreț are sufletul zdrobit: trăiește cea mai grea pierdere din viață, mama lui s-a stins, după o boală înfiorătoare
Parteneri
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
GSP.ro
Ioan Varga a bătut palma cu noul antrenor al lui CFR: „Patronul a ales! Îl așteptăm la Cluj să facem treabă”
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
GSP.ro
Dacia face istorie: un model românesc, numărul 1 în vânzările auto din Europa
Parteneri
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax.ro
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
StirileKanalD.ro
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Wowbiz.ro
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Wowbiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
StirileKanalD.ro
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
Două femei au murit după ce au consumat guacamole otrăvit la un festival culinar din Italia! Alți doi copii au ajuns în stare gravă la spital
KanalD.ro
Două femei au murit după ce au consumat guacamole otrăvit la un festival culinar din Italia! Alți doi copii au ajuns în stare gravă la spital

Politic

Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Politică 08:29
Un ministru USR spune că nu și-a dorit coaliția cu PSD și PNL, dar nu are încotro: „Aritmetica parlamentară ne forţează”
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Politică 22 aug.
Alexandru Nazare îi acuză de minciună pe cei care spun că românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA
Parteneri
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
Spotmedia.ro
Investigație - Parcurile Capitalei, curăţate de o firmă acuzată de lucrări fictive
A comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Povestea bărbatului care a generat mari controverse
Fanatik.ro
A comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Povestea bărbatului care a generat mari controverse
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Spotmedia.ro
Un însoțitor de bord British Airways a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului