Vara e vremea vacanțelor! Multe dintre vedetele din România se bucură în această perioadă de vacanțe fie pe litoralul românesc, fie în străinătate. E cazul și cuplului Lavinia Pîrva – Ștefan Bănică jr, care a plecat în urmă cu aproximativ trei zile în Mykonos, supranumită „insula miliardarilor”.

În timp ce cântărețul nu a făcut dezvăluiri despre vacanța în Grecia, Lavinia Pîrva a distribuit pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, mai multe imagini din vacanța lor. Prima dată a apărut într-un costum de baie viu colorat, din două piese, care i-a lăsat silueta la vedere.

Cum a apărut în Mykonos Lavinia Pîrva

Cântăreața și-a etalat formele, semn că e foarte încântată de cum arată, după ce a născut și după ce a apelat la ajutorul medicului estetician. A recunoscut că are implant mamar și că merge la diferite saloane pentru unele tratamente corporale care o ajută să scadă în centimetri.

Fanii au remarcat apariția ei și imediat au întrebat-o: „Bănică ți-a făcut poza?”, însă ea nu le-a răspuns curioșilor. „Ești perfectă!”, „Ce frumoasă ești!”, i-au mai scris admiratorii Laviniei Pîrva pe Instagram. Pozele în costum de baie nu sunt singurele pe care vedeta le-a arătat.

S-a pozat apoi și într-o rochie mini, albă, care i-a pus în evidență bronzul, iar apoi a făcut o ședință foto într-un costum bleu, cu top, pantaloni și sacou. „Ești o frumusețe”, i-au mai transmis fanii.

În timp ce Lavinia Pîrva a fost foarte activă pe rețelele de socializare, Ștefan Bănică jr a păstrat tăcerea, în urmă cu cinci zile a avut pe Instagram o postare, a distribuit o fotografie cu el făcută la munte și una la mare.

Secretul siluetei Laviniei Pîrva, la aproape 40 de ani: „Nu accept ideea «grasă și frumoasă»”

Acum, la aproape 40 de ani, cântăreața Lavinia Pîrva spune că nu ține o dietă pentru a se menține în formă, ea are alt secret. Cântăreața mănâncă echilibrat și face sport. „Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…)

Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a explicat ea într-un interviu pentru viva.ro. În privința tratamentelor estetice, ea a recunoscut că a apelat la procedurile noninvazive. „Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate.

Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”.

