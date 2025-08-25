Irina Fodor, prezentatoarea îndrăgitului show Asia Express, le-a arătat fanilor realitatea din spatele camerelor de filmat și a dezvăluit cum sunt, de fapt, cazările de pe traseul emisiunii. Departe de luxul despre care mulți concurenți glumesc, vedeta a surprins pe toată lumea cu un tur al camerei sale de hotel, care avea pereții plini de mucegai și un miros greu de suportat.

„Pentru că foarte mulți m-ați întrebat cum arată o cazare în Asia Express… Mi-am auzit vorbe de la concurenți că eu stau numai la lux. Mi-am consumat jumătate de parfum pe camera asta. Miroase a mucegai, șosete murdare, mobilă veche”, a spus Irina Fodor, în timp ce filma locul unde fusese cazată.

Imaginile postate de prezentatoare pe rețelele sociale au stârnit amuzament și reacții neașteptate din partea fanilor emisiunii, mulți dintre aceștia apreciind sinceritatea și autoironia Irinei.

Vedeta a demonstrat astfel că filmările pentru Asia Express nu înseamnă doar aventură și peisaje spectaculoase, ci și condiții dificile de cazare, cu care echipa show-ului se confruntă la fiecare sezon.

Anunțul făcut de Irina Fodor despre noul sezon „Asia Express”

Irina Fodor, prezentă recent la petrecerea de final de sezon Chefi la cuțite, a mărturisit că abia așteaptă să revadă tot ce s-a întâmplat pe traseu.

„Am terminat Asia Express de filmat, show-ul se editează acum și intră în toamnă pe tv. S-a terminat Chefi la cuțite pe tv, dar noi am început deja filmările la sezonul 16.

Asia Express sezonul acesta va fi cu siguranță ceva wow! Și eu aștept tot cu sufletul la gură Asia Express, pentru că nu văd ce fac ei practic pe teren. Mi-au povestit o grămadă de pățanii de pe drum și vreau să le văd cu ochii mei.

Ei au niște sarcini de îndeplinit până să ajungă la mine și pe mine asta mă interesează. Știu că lumea este curioasă, dar pot să vă garantez că merită așteptarea.

Este un sezon atipic, nu seamănă cu celelalte din punct de vedere al stării pe care concurenții au avut-o acolo, al vibe-ului pe care ei l-au avut, dar și al glumelor pe care le-au făcut”, a dezvăluit Irina Fodor pentru Click!.

