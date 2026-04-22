Imagini cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă la Asia Express 2026. Detaliul observat în fotografii

Filmările pentru noul sezon Asia Express sunt în plină desfășurare, iar primele imagini surprinse cu Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au stârnit deja un val de reacții. Discrete până acum, culisele emisiunii încep să iasă la lumină, oferind indicii despre parcursul celor două concurente.

În imaginile surprinse pe traseu, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă apar concentrate și implicate total în probe. Ținutele lejere, rucsacurile pregătite și ritmul alert arată clar că au intrat deja în dinamica dură a competiției. Cele două nu par să trateze experiența ca pe o simplă aventură, ci mai degrabă ca pe o provocare serioasă, cu obiectiv clar: să ajungă cât mai departe. Vezi AICI mai multe imagini cu cele două.

Ambiție și echilibru pentru cele două

Potrivit spynews.ro, echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-a remarcat încă din primele zile.

Mirela Vaida vine cu energia și determinarea care au consacrat-o, fiind genul de concurent care nu renunță ușor. În același timp, Oana Tomoiagă aduce echilibrul necesar, prin calm și atenție la detalii – calități esențiale într-o competiție în care fiecare decizie poate schimba totul.

Imaginile surprinse până acum arată o bună comunicare între cele două și o colaborare eficientă. În Asia Express, relația dintre coechipieri este decisivă, mai ales în momentele tensionate.

Primele indicii sugerează că Mirela și Oana au reușit să găsească rapid un echilibru și să funcționeze ca o echipă solidă.

Ce au declarat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă înainte să plece la Asia Express 2026

Cei care cunosc formatul știu că această competiție nu înseamnă doar viteză, ci și rezistență psihică, adaptabilitate și spirit de echipă. Din ceea ce se vede până acum, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă par pregătite pentru provocările care urmează.

Rămâne de văzut dacă vor reuși să își mențină ritmul și să ajungă până în finală, însă startul lor este, fără îndoială, unul promițător.

„Uneori, în viaţă, ajungi întrun punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine”, au declarat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

