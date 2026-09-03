Sandra Mutu a făcut o postare prin care și-a anunțat fanii că a filmat prima ediție a Retrospectivei Știrilor Antena Stars, iar emoțiile au fost la cote maxime. Vedeta așteaptă să apară în fața telespectatorilor, iar prima ediție a emisiunii va fi difuzată sâmbătă, la ora 9.00.

„Astăzi am filmat prima ediție a retrospectivei Știrilor Antena Stars! Am început oficial filmările, cu emoții cât pentru zece ediții și recunosc, un zâmbet care încă se lasă așteptat. Vă aștept sâmbătă, de la ora 9.00, să-mi spuneți cum vi se pare. Și nu-mi spuneți că n-am zâmbit suficient… știu! Dar poate mâine, poimâine… curând… o să-mi iasă și asta”, a scris Sandra Mutu, pe Instagram.

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„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj”, a explicat prezentatoarea de la Antena Stars.

De la Miss România la prezentatoare TV

Înainte de noua etapă din televiziune, Sandra și-a făcut intrarea în lumea mondenă prin modelling. În 2010, pe când avea 17 ani, Sandra Bachici a câștigat titlul de Miss România. Experiența din modelling i-a adus primele apariții în atenția publicului și a presei.

Ulterior, Sandra a preferat să se retragă treptat din prim-plan și să acorde mai multă atenție vieții de familie. Acum, ea revine în fața camerelor, însă într-o ipostază diferită: cea de prezentatoare TV.





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