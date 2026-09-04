Operațiunea a rămas în istorie sub numele de Dagen H, „Ziua H”. Litera venea de la termenul suedez „Högertrafik”, adică circulație pe partea dreaptă. Schimbarea pare simplă atunci când este descrisă în câteva cuvinte. În realitate, milioane de oameni trebuiau să uite peste noapte un reflex format de-a lungul întregii vieți.

82,9% dintre suedezi nu voiau schimbarea

Ideea trecerii la circulația pe dreapta fusese discutată cu mult înainte de 1967. Suedia circula pe partea stângă, în timp ce țările continentale din jurul său foloseau partea dreaptă. Pe măsură ce traficul internațional devenea tot mai intens, diferența crea tot mai multe probleme. Exista și un paradox. Multe dintre mașinile suedeze aveau deja volanul pe partea stângă, deși circulau tot pe stânga. Configurația putea face mai dificilă vizibilitatea atunci când șoferii încercau să depășească.

Prima zi de circulatie pe dreapta in Suedia 1967Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

În 1955, guvernul a organizat un referendum consultativ. Rezultatul a fost categoric: 82,9% dintre cei care au votat s-au pronunțat împotriva trecerii la circulația pe dreapta. Doar 15,5% au susținut schimbarea. Opt ani mai târziu, în 1963, Parlamentul suedez a decis totuși că trecerea la circulația pe dreapta urma să fie făcută. A început atunci una dintre cele mai ample operațiuni de schimbare a comportamentului rutier din istoria țării.

Litera H a apărut peste tot, inclusiv pe lenjerie intimă

Autoritățile aveau o problemă mai dificilă decât modificarea străzilor și a regulilor de circulație: trebuiau să schimbe un gest pe care milioane de oameni îl făceau automat. Suedia a lansat o campanie uriașă de informare. Litera H, simbolul noii circulații pe dreapta, a fost pusă pe autocolante, pliante, căni, timbre, cravate, mănuși, șosete și jocuri. Campania a ajuns chiar și pe lenjeria intimă pentru femei și bărbați, potrivit Naftemporiki.

A fost organizat inclusiv un concurs muzical dedicat noii reguli de circulație. Formația The Telstars a câștigat cu melodia „Håll dej till höger, Svensson”, un îndemn adresat șoferilor să rămână pe partea dreaptă. Pentru o perioadă, schimbarea sensului de circulație devenise un subiect prezent aproape peste tot în viața suedezilor.

La ora 1.00, traficul a fost oprit

Momentul decisiv a venit duminică, 3 septembrie 1967. De la ora 1.00, pe drumurile Suediei a intrat în vigoare o interdicție generală de circulație. Existau însă excepții pentru vehicule precum autobuzele, taxiurile, mașinile serviciilor de urgență și alte vehicule autorizate. La ora 4.50, chiar și acestea trebuiau să se oprească.

Un grup de oficiali și participanți stă pe o autostradă din Suedia, ținând în mâini panouri negre cu litera „H”, simbolul Dagen H. În spatele lor se văd autobuze și mașini, iar pe asfalt sunt așezate mai multe indicatoare rutiere
Imagine realizată pe Essingeleden, în Stockholm, în timpul Dagen H, pe 3 septembrie 1967, ziua în care Suedia a trecut de la circulația pe stânga la cea pe dreapta. Litera „H” venea de la „Högertrafik”, adică circulație pe dreapta. Sursă foto: Wikimedia Commons / Public Domain

Vehiculele aflate atunci pe șosele au staționat pe partea stângă, după care au fost mutate încet și cu atenție pe partea dreaptă. Acolo au rămas până la ora stabilită pentru schimbarea oficială. Radioul suedez transmitea un program special, iar la ora 5.00 a venit semnalul. Mașinile au pornit, de această dată pe partea dreaptă.

În zece minute, una dintre cele mai adânc înrădăcinate reguli din viața de zi cu zi a suedezilor fusese schimbată. Pentru șoferii obișnuiți, drumurile au fost redeschise de la ora 6.00. În anumite zone centrale ale marilor orașe, restricțiile au rămas însă în vigoare mai mult timp, pentru ca autoritățile să finalizeze modificările necesare.

Haosul de care se temeau suedezii nu s-a produs

Fotografiile realizate în acea dimineață în Stockholm au rămas celebre. Mașinile apar trecând de pe o parte a străzii pe cealaltă, în timp ce polițiștii și responsabilii cu traficul coordonează operațiunea. Era o situație în care un haos uriaș părea aproape inevitabil. Nu s-a întâmplat.

Potrivit relatării istorice citate de Naftemporiki, trecerea s-a făcut fără accidentele grave și panica de care mulți suedezi se temeau. Documentele istorice ale muzeului suedez al transporturilor arată, de asemenea, că operațiunea s-a desfășurat fără „panica și vărsarea de sânge” anticipate înaintea schimbării.

În 1967 au murit cu 236 de oameni mai puțin pe șoselele Suediei

În lunile care au urmat, numărul accidentelor rutiere mortale a scăzut puternic. Pentru întreg anul 1967 au fost înregistrate cu 236 mai puține decese în trafic decât în anul precedent, potrivit datelor istorice ale autorităților suedeze. Una dintre explicațiile avansate a fost chiar teama șoferilor de noua regulă.

Oamenii știau că reflexele lor formate în ani îi puteau trimite instinctiv pe partea greșită a drumului. În consecință, mulți au condus mai încet și cu mult mai multă atenție. Odată cu trecerea timpului și obișnuirea șoferilor cu noua regulă, o parte din acest efect inițial s-a diminuat.

Dar dimineața de 3 septembrie 1967 a rămas una dintre cele mai spectaculoase operațiuni de acest fel: la 4.50 vehiculele autorizate se opriseră pe partea stângă, iar la 5.00 porneau din nou pe partea dreaptă. Suedia reușise să schimbe, aproape simultan pentru o țară întreagă, un reflex pe care milioane de oameni îl folosiseră toată viața.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Brinzovenescu 04.09.2026, 12:41

Chiar ma mir”Cum de le-a scapat„ideea”asta „revoluționara”„reformiștilor”-care aparusera și se inmulțisdera dupa „revoluție”- ca viermii pe cadavrul economiei naționale-ca sa ne dezicem de tot de comunism și de„stânga”?!

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