Potrivit raportului Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), cazurile de infecții cu West Nile au fost înregistrate între 3 iunie și 2 septembrie, incluzând 11 cazuri probabile. Decesele au survenit în ultima săptămână a lunii august.

Infecțiile au fost semnalate în județele Argeș (1), Bihor (1), Brăila (1), Botoșani (1), Călărași (4), Cluj (2), Galați (1), Giurgiu (4), Harghita (1 – expunere în altă țară), Ialomița (3), Iași (1), Ilfov (6), Mureș (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (2), Vaslui (1) și în București (25).

Persoanele afectate au fost în proporție de 48% femei, iar majoritatea cazurilor (42) provin din mediul urban. Cele mai afectate grupe de vârstă sunt 60-69 de ani (15 cazuri) și 70-79 de ani (10 cazuri), indică datele INSP.

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