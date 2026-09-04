Pe 4 septembrie 2026, în cadrul emisiunii „Vocea României”, prezentată de PRO TV de la ora 20.30, Irina Rimes și-a anunțat plecarea din emisiune prin intermediul unui mesaj care i-a lăsat cu gura căscată pe colegii ei.

„Anul ăsta e ultimul meu an la «Vocea României». Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul… M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei! Și, fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună”, spune Irina Rimes la PRO TV.

Însă motivul antrenoarei de a renunța la scaunul de la „Vocea României” îl vom afla în doar câteva ore!

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Tot în prima ediție de la „Vocea României” 2026, Pavel Bartoș face și el un anunț important: va avea o armă secretă în emisiunea de la PRO TV, dar nu oferă mai multe detalii despre acest lucru.

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente: am păstrat temutul buton superblock. Dar și butonul mute, care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul «a doua șansă», iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută… Am și eu o armă secretă! Dar, dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun”, afirmă Pavel Bartoș.

În noul sezon „Vocea României”, antrenorii vor fi din nou surprinși plăcut de mai mulți concurenți, iar Smiley spune că a fost cucerit de ce a auzit pe scenă.

„Nu mă gândeam în viața mea că o să aud această piesă în halul ăsta! Mi se pare extraordinar! Nu știu dacă realizați ce ați făcut în seara asta. E un exemplu pentru generații care vor veni. Eu nu știu dacă mai pot să mai aud vreodată piesa asta așa cum e ea cântată simplu. Mi-aș dori foarte tare să te am la mine în echipă. Ai găsit calea spre inima mea”, îi spune Smiley unui concurent.

Ioana State, concurentă la „Vocea României” 2026

Pe scena „Vocea României” 2026 va urca și Ioana State, una dintre cele mai cunoscute actrițe de stand-up comedy, care în trecut a putut fi văzută și la Antena 1, în show-ul „iUmor”.

Despre plecarea Irinei Rimes de la PRO TV a vorbit și Horia Brenciu.

„Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue. Ea o să facă un anunț destul de neașteptat în primele emisii de la «Vocea României», potrivit căruia anul viitor nu va mai fi la Voce. Dar dacă ea vrea, dacă există o portiță, eu aș vrea să rămână, pentru că are un fel de a fi pe care nu îl regăsești la niciunul dintre antrenori, iar asta o face specială. Dincolo de lucrul ăsta, cred că dacă aș insista puțin, aș putea să o conving, dar ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a spus el în exclusivitate pentru Libertatea.

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