Escală de cinci zile, după 286 de zile pe mare

Portavionul USS Abraham Lincoln a acostat la nord de stațiunea litorală Pattaya pentru o perioadă de repaus și recreere prevăzută să dureze până duminică, după 286 de zile petrecute pe mare, interval care a cuprins și operațiunea „Epic Fury”, declanșată de Statele Unite și Israel împotriva regimului din Iran pe 28 februarie.

Cei aproximativ 5.000 de membri ai echipajului petrec practic un sejur în Pattaya, unde soldații americani aflați în permisie obișnuiau să vină în timpul războiului din Vietnam.

Potrivit The Guardian, marinarii au debarcat de pe portavion în grupuri de câte 50 și au fost transportați cu autobuzul spre stațiunea Pattaya.

Soldați americani surprinși în Pattaya Foto: Profimedia

Pregătiri în Pattaya pentru sosirea militarilor americani

Autoritățile locale s-au pregătit pentru sosirea lor, punând la dispoziție 40 de autobuze. De asemenea, tinere localnice au defilat în ținute marinărești.

Autoritățile din Pattaya au interzis echipajului accesul pe străzile cele mai rău famate ale orașului, cunoscut și pentru turismul sexual. În plus, militarilor americani le este interzis să practice sporturi nautice, precum skijetul, și să consume canabis.

„Suntem foarte încântați să facem escală în Thailanda”, a declarat căpitanul și comandantul Dan Keeler, citat într-un comunicat.

USS Abraham Lincoln Commander Dan Keeler arrives at Hard Rock School with the mayor of Pattaya waiting to be welcomed and exchange souvenirs. Its a pleasure to visit Pattaya. Thank you for your hospitality. pic.twitter.com/YEGL7ZXm2w — Notinregs (@notinregs) September 2, 2026

Portavionul a plecat de la baza sa din California pe 21 noiembrie 2025, inițial într-o misiune în Marea Chinei de Sud, de unde a fost redirecționat către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze operațiunea „Epic Fury”.

USS Abraham Lincoln, în centrul unor polemici în SUA despre condițiile de la bord

Relatările despre mâncarea insuficientă, problemele la instalațiile sanitare și nemulțumirile membrilor echipajului au stârnit critici în Statele Unite, unde războiul împotriva regimului din Iran devine tot mai nepopular – o situație incomodă pentru președintele Donald Trump înaintea alegerilor de la mijloc de mandat programate pe 3 noiembrie.

Potrivit publicației Navy Times, cel puțin doi marinari ar fi încercat să se sinucidă sărind peste bord. În aceste condiții, congresmeni democrați au cerut o anchetă privind condițiile de la bordul portavionului.

Senatorul democrat Richard Blumenthal a cerut clarificări într-o scrisoare trimisă șefului Pentagonului, Pete Hegseth, și a criticat durata desfășurării USS Abraham Lincoln, despre care a spus că a stabilit un record pentru perioada modernă de zile consecutive petrecute pe mare.

Administrația Trump a respins acuzațiile și a trimis un alt portavion în Orientul Mijlociu

Administrația Trump a respins acuzațiile. Hegseth a susținut că relatările despre condițiile de la bordul portavionului au fost „complet denaturate”, în timp ce Trump a susținut că desfășurarea de 286 de zile consecutive este „departe de a fi suficient de lungă”.

Secretarul interimar al Marinei SUA, Hung Cao, a recunoscut tratarea „unui număr mic de cazuri legate de sănătatea mintală”, dar a insistat că nu s-au înregistrat decese printre membrii echipajului.

USS Abraham Lincoln a fost înlocuit în Orientul Mijlociu de un alt portavion, USS George Washington, staționat anterior în apropierea Japoniei.

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