Escală de cinci zile, după 286 de zile pe mare

Portavionul USS Abraham Lincoln a acostat la nord de stațiunea litorală Pattaya pentru o perioadă de repaus și recreere prevăzută să dureze până duminică, după 286 de zile petrecute pe mare, interval care a cuprins și operațiunea „Epic Fury”, declanșată de Statele Unite și Israel împotriva regimului din Iran pe 28 februarie.

Cei aproximativ 5.000 de membri ai echipajului petrec practic un sejur în Pattaya, unde soldații americani aflați în permisie obișnuiau să vină în timpul războiului din Vietnam.

Potrivit The Guardian, marinarii au debarcat de pe portavion în grupuri de câte 50 și au fost transportați cu autobuzul spre stațiunea Pattaya.

Soldați americani surprinși în Pattaya Foto: Profimedia
Soldați americani surprinși în Pattaya Foto: Profimedia

Pregătiri în Pattaya pentru sosirea militarilor americani

Autoritățile locale s-au pregătit pentru sosirea lor, punând la dispoziție 40 de autobuze. De asemenea, tinere localnice au defilat în ținute marinărești.

Autoritățile din Pattaya au interzis echipajului accesul pe străzile cele mai rău famate ale orașului, cunoscut și pentru turismul sexual. În plus, militarilor americani le este interzis să practice sporturi nautice, precum skijetul, și să consume canabis.

„Suntem foarte încântați să facem escală în Thailanda”, a declarat căpitanul și comandantul Dan Keeler, citat într-un comunicat.

Portavionul a plecat de la baza sa din California pe 21 noiembrie 2025, inițial într-o misiune în Marea Chinei de Sud, de unde a fost redirecționat către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze operațiunea „Epic Fury”.

USS Abraham Lincoln, în centrul unor polemici în SUA despre condițiile de la bord

Relatările despre mâncarea insuficientă, problemele la instalațiile sanitare și nemulțumirile membrilor echipajului au stârnit critici în Statele Unite, unde războiul împotriva regimului din Iran devine tot mai nepopular – o situație incomodă pentru președintele Donald Trump înaintea alegerilor de la mijloc de mandat programate pe 3 noiembrie.

Potrivit publicației Navy Times, cel puțin doi marinari ar fi încercat să se sinucidă sărind peste bord. În aceste condiții, congresmeni democrați au cerut o anchetă privind condițiile de la bordul portavionului.

Senatorul democrat Richard Blumenthal a cerut clarificări într-o scrisoare trimisă șefului Pentagonului, Pete Hegseth, și a criticat durata desfășurării USS Abraham Lincoln, despre care a spus că a stabilit un record pentru perioada modernă de zile consecutive petrecute pe mare.

Administrația Trump a respins acuzațiile și a trimis un alt portavion în Orientul Mijlociu

Administrația Trump a respins acuzațiile. Hegseth a susținut că relatările despre condițiile de la bordul portavionului au fost „complet denaturate”, în timp ce Trump a susținut că desfășurarea de 286 de zile consecutive este „departe de a fi suficient de lungă”.

Secretarul interimar al Marinei SUA, Hung Cao, a recunoscut tratarea „unui număr mic de cazuri legate de sănătatea mintală”, dar a insistat că nu s-au înregistrat decese printre membrii echipajului.

USS Abraham Lincoln a fost înlocuit în Orientul Mijlociu de un alt portavion, USS George Washington, staționat anterior în apropierea Japoniei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
Viva.ro
Mărturia zguduitoare a unicului nepot al Ancăi Pandrea dă totul peste cap! Ce a vorbit cu marea actriță: "Avea inima sfâșiată..." Toți au rămas înmărmuriți să afle abia acum ceva despre văduva lui Iurie Darie
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Unica.ro
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
GSP.RO
Mărturie tulburătoare! Fostul golgeter brazilian a ajuns pe străzi, fiind victima dependenței de crack
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
GSP.RO
Marea campioană a României s-a recăsătorit. A făcut publice imaginile, însoțite de un mesaj emoționant
Parteneri
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
Libertateapentrufemei.ro
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Celebra actriță și soția ei au sărbătorit 14 ani de căsnicie și cresc 3 copii. Pe ea o știe toată lumea, din serialul de la Prima TV, dar cine e femeia care i-a schimbat viața.
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! DA, e oficial! Vedeta care pleacă de la Vocea României a confirmat, iar acum avem și primele declarații: Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul…"
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Adevarul.ro
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Fanatik.ro
Denis Drăguş, salariu istoric la FCSB: “Nu s-a mai văzut aşa ceva în fotbalul românesc!” Care este topul celor mai bine plătiţi jucători din SuperLiga
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
ObservatorNews.ro
O profesoară din Marea Britanie şi-a notat un elev în telefon drept "Numărul 8". Ce au descoperit anchetatorii
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Libertateapentrufemei.ro
Sora Ancăi Pandrea, în scaun cu rotile la cimitir. Parcă sunt gemene, nimeni nu a știut cât de bine seamănă. Imaginile durerii din ziua marelui adio. Mulți au uitat-o, dar cine e singura vedetă care a venit la înmormântare
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
Mediafax.ro
„Când va avea 18 ani, trecem pe turbo”. STENOGRAME explozive despre metoda prin care Andrew Tate ar fi atras minore
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal
KanalD.ro
S-a stins din viață Tony Gatlif! A fost regizorul filmului „Gadjo dilo”, cu Rona Hartner în rol principal

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Meriton Korenica, transfer la FCSB! Cât plăteşte Gigi Becali celor de la CFR Cluj. Anunţ oficial. Update exclusiv
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă