În urmă cu câteva zile, Dana Rogoz a postat pe rețelele de socializare o imagine din living, unde urmărea un film la videoproiector. Actrița le-a dezvăluit fanilor săi că apartamentul a fost renovat și reamenajat după bunul său plac.

„Seara de filme, într-un apartament pe care l-am renovat și amenajat de curând, așa cum mi-am dorit. Bine, nu sunt clanțele montate la uși, nu a ajuns oglinda, nici comoda, nu am găsit fotoliul ideal, dar îmi e extrem de drag deja. ❤️”, a scris vedeta pe Instagram.

Dana Rogoz a păstrat parchetul vechi și mobila veche, pe care le-a recondiționat. „Deja, și mie îmi e drag”, a comentat Andreea Esca la fotografia actriței.

Vedeta va locui aici cu familia sa pentru o scurtă perioadă de timp. „Vom locui o scurtă perioadă, cât timp va fi mansarda noastră în renovare. Acum dormim doar din când în când în apartamentul acesta. Apoi va fi locuit de niște prieteni foarte apropiați nouă.”

Mulți dintre fanii Danei Rogoz au complimentat-o pentru talentul său pentru design interior și au apreciat că a păstrat parchetul vechi. „Ce mă bucur să văd astfel de recondiționări, ce pun din nou în valoare casele istorice și elementele de neînlocuit din ele!”, i-a scris o admiratoare acesteia.

„Tocmai ce am trecut pe la apartamentul pe care l-am renovat recent și, pentru că am văzut că v-ați arătat foarte interesați de amenajarea lui, am zis să vă mai arăt un alt unghi al său.

Oglinda este cea mai nouă cumpărătură, așa că încă nu este așezată în poziția ei finală. Va fi puțin înclinată, cât să te poți vedea în ea, dar în același timp va reflecta lumina naturală care vine de la fereastra din fața ei.

Da, am ținut foarte mult să păstrăm sobele originale, parchetul și tâmplăria casei.

Renovările și amenajările caselor vechi mă fac foarte fericită”, a mai transmis Dana Rogoz. Casa decorată de actriță este în stil neoromânesc. Camerele sunt foarte înalte, având o înălțime de 3,5 metri. Apartamentul se află într-o casă veche din București.

Vedeta a ales obiecte vechi de mobilier, care au stârnit amintiri în rândul fanilor săi. „Wow! Șifonier din lemn masiv cum rar se mai găsește! Este superb! Bunica prietenei mele din copilărie (neam de boieri) avea așa ceva! Evident într-un conac boieresc”.

Dana Rogoz și-a cumpărat casă în Viscri

În anul 2020, Dana Rogoz și soțul ei au sărbătorit 8 ani de când s-au căsătorit civil. Cu această ocazie, cei doi și-au făcut un cadou special. Actrița a anunțat că ea și Radu Dragomir și-au cumpărat o casă într-un loc de suflet.

Casa pe care Dana Rogoz și soțul ei au cumpărat-o se află la Viscri, un loc drag celor doi. „Aceasta e căsuța noastră, pe care am cumpărat-o de curând. Ne doream de mult timp să facem o astfel de investiție. Ani la rând am căutat prin satele din Transilvania o căsuță pentru noi. Și cred că pandemia, cu toată perioada de lockdown, ne-a încurajat și mai tare să facem acest pas. După cum vedeți, e foarte mult de lucru la ea. Trebuie consolidată, trebuie restaurată, așa că mă aștept ca renovarea să dureze câțiva ani. Dar momentan ne e foarte bine și stând în rulota din curtea ei, făcându-ne planuri de cum va fi într-o zi.

În a 194-a zi din an am făcut o lungă plimbare prin sat – eu cu Lia în cărucior, Radu cu Vlad în biciroabă – să ne cunoaștem mai bine vecinii”, povestea Dana Rogoz la vremea respectivă.

