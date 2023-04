Andreea Bănică și familia ei se vor muta în casă nouă, așa că a mărturisit internauților și le-a arătat cum își ține deocamdată hainele, până când le aranjează pe toate la locul lor: în saci, în trolere sau pe diverse suporturi.

„Este foarte important că acest pat găzduiește toate hainele din dressingul meu și acum chiar nu știu ce aș putea să fac, mi-ar trebui cineva care să mă organizeze, doar că nu avem unde să le punem, așa că nu ne mai trebuie…”, a spus artista, potrivit Click.

„Ca mine nu poate să facă nimeni curățenie, nu le trece prin cap să protejeze mobila… Am făcut research-ul la toate produsele… Nici o firmă de curățenie de la noi nu poate să facă ce am făcut eu, să protejeze așa cum am protejat eu toate obiectele, mai rău strică decât fac.

Nu fac ca să protejeze, fac ca să fie curat și atâta. Dacă mi-aș face o firmă de curățenie, aș avea mare succes!”, a mai spus ea, apoi a arătat imagini din noua casă, unde se vede că nu are încă toată mobila gata.

Andreea Bănică speră să termine toată curățenia până de Crăciun

„Nu poate să vină cineva să îmi organizeze mie lucrurile în casă, nici eu nu mai știu unde sunt, dar să vină cineva să le organizeze.

Mi-am oprit două schimburi și pijamale, măcar alea știu de unde să le iau. Nici eu nu știu care pe unde sunt. Când ajung acasă, trebuie să organizez din lucrurile copiilor în lăzile de la paturi… Păi eu nu am nici măcar dulapuri, unde să le pun? Luni am înțeles că vine toată mobila. Măcar până la Crăciun termin de aranjat…”, a mai spus Andreea Bănică, făcând haz de necaz.

