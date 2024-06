Nicușor Dan locuieşte în sectorul 5 din Bucureşti, într-un apartament dintr-o casă veche, pentru care plătește 550 de euro chirie. În 2016, atunci când a candidat pentru prima dată la funcția de primar general al Capitalei, acesta locuia împreună cu Mirabela, în chirie, undeva în Militari. „Locuiesc cu chirie, cu prietena mea, în zona Gorjului, într-un apartament. Vrem sa ne mutăm. Probabil imediat după alegeri. (…) Cred că plătim 250 de euro pe lună, Mirabela se ocupă de asta”, mărturisea atunci Nicușor Dan.

În anul 2017, edilul s-a mutat din Militari pe o stradă lăturalnică din sectorul 5, într-o casă veche, în care familia lui ocupă etajul imobilului. „Suedezii de atunci au făcut acest cartier pentru muncitorii de la fabrica de chibrituri. Casa asta e construită în jurul anului 1910”, spunea politicianul într-un interviu pentru PRO TV, atunci când a deschis și ușa casei sale și a arătat tuturor cum arată locuința sa.

În urmă cu câteva luni, în emisiunea lui Denise Rifai, Nicușor Dan a explicat de ce nu și-a cumpărat până acum apartament în București și preferă să stea cu chirie.

„Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up, pot să merg oricând să predau.

Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 550 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât”, a spus Nicușor Dan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Într-un interviu din aprilie, edilul a declarat la Digi24 că se gândește să facă un credit pentru a-și achiziționa propria locuință. „Nu am avut niciodată banii și timpul ca să cumpărăm. Acum, probabil că, cu un credit potrivit, am putea să o facem, dar pentru asta trebuie să căutăm, să ne placă zona și nu am avut niciodată timp.”

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București”

Povestea de dragoste dintre Nicușor Dan și Mirabela a început în urmă cu 19 ani, mai exact în anul 2005. Partenera de viață a edilului a povestit cum l-a întâlnit pe Nicușor Dan.

„Ne-am cunoscut în anul 2005, pe vremea când eu eram studentă în București, la Geografie. Îmi aduc aminte că se terminase sesiunea de examene, aveam bilet să mă întorc acasă, dar chiar în ziua aceea s-a întors o prietenă ce fusese plecată cu bursă Erasmus în Franța.

Am renunțat să mă mai întorc acasă și am ieșit cu mai multi prieteni. Am zis să mergem seara în Club A, clubul pe care noi îl frecventam în serile de după sesiune sau de după zilele în care aveam proiecte, iar atunci l-am întâlnit pe Nicușor. Sau el m-a întâlnit pe mine. Nu știu dacă a fost dragoste la prima vedere, dar a fost chimie, atracție, asta a fost sigur. Apoi, lucrurile au venit de la sine”, declara, acum câțiva ani, Mirabela Grădinaru.

Cei doi s-au căsătorit în 2016, după alegerile parlamentare. „Am ales să facem nunta după alegeri (este vorba despre alegerile locale din 2016) și nu înainte de campanie, pentru că nu vrem să transformăm acest eveniment într-un circ. Nu-mi plac lucrurile pompoase, de aceea va fi o nuntă simplă, discretă, în stilul nostru”, explica Nicușor Dan în acea perioadă.

FOTO: captură video PRO TV, Dumitru Angelescu

