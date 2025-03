Lecții pentru suveraniști

Ce credeți că vă pregătea Georgescu?, ce soluție miraculoasă să ieșim din impas?, când toate poveștile lui erau tăiate de prin filme? Adică, serios, cum să schimbi ceva când tu nu discuți despre salarii, redistribuire, de unde iei și cui dai? Vă spun eu ce făcea Georgescu – ar fi accelerat tocmai creșterea inegalităților spre vârf. Avem câteva mii de inși care dețin aproape jumătate din veniturile României. Mulți dintre ăia îl susțin. Ca să nu mai zic că prietenia cu regimul Trump nu înseamnă decât accelerarea achizițiilor militare, fie că e Georgescu, fie că vine altcineva.

Georgescu este sistemul, nu e antisistem. Tocmai asta e problema. Că v-au cumpărat nemulțumirile de pe TikTok și le-au orientat către grupuri și dubioși care au crescut la sânul părții nedemocratice a statului: în general, tehnocrație rentieră (Georgescu) sau militărie de toate felurile, pensionari plictisiți de prin servicii, combinatori imobiliari sau HORECA având grade, fundații legionare care se dau „educaționale”.

Georgescu a ieșit din blatul Ciolacu-Ciucă. Și din marele blat Iohannis. Înțeleg nervii, și eu urlu că să ai alegeri numai cu dezbateri aranjate este inadmisibil. Dar din blatul ăla a ieșit, de fapt, o luptă intestină de prin acest stat al privilegiilor, numit de unii „paralel”. A fost un război civil ascuns între sereiști și militari extremiști și militari globaliști. Un război intrainstituțional, nu cu „actori externi” – sunt unii care vor să se orienteze după noile curente geopolitice și o spun pe față: gata, vrem să-l pupăm în fund pe Trump, nu pe Ursula, asta e toată geopolitica lor.

Recomandări Monștrii sunt adevărați: Putin și Trump, chipurile mutilate de „putere”

Apoi, dacă nu înțelegeți că Potra și alte fețe dubioase, cu bani și arme în podea, chiar sunt inacceptabili pentru lumea noastră așa cum ar trebui s-o vrem, atunci chiar aveți o problemă când strigați „democrație”.

Lecții pentru antisuveraniști

Dacă n-ați înțeles că tendința antirăzboi e reală, clară și trebuie ascultată, indiferent de fantasmele europene sau putiniste, atunci, am avut o criză ‘geaba.

Georgismul s-a născut și din prostia adversarilor. Ani buni, de câte ori o problemă publică nu convenea, era numită „putinistă”. Și nu văd să se schimbe ceva la „europenismul civilizat”.

Europenismul a urlat că de ce nu vorbește Georgescu cu presa, de ce nu răspunde la întrebări, ci doar la periajul Realitatea TV. Unde ați fost când Iohannis n-a dat niciun interviu zece ani? Din el s-a născut Georgescu. Georgescu s-a născut din isterii de tip 10 august, cu sloganuri „m…e”. Mai întâi a fost „m…e”, acum e direct cu liste și dat cu parul în cap.

Nu vă mai mirați că pentru unii oameni să fii în UE nu e nicio scofală. Ați urlat că vreți cu UE, dar ați uitat statul social pe drum, avem acum bucăți întregi ghetoizate, zone rurale sau urbane mici unde mai merg doar angajările la poliție, pompieri, primărie sau rețelele de trafic de droguri și prostituție. Asta înseamnă să-ți faci societatea praf.

Recomandări Ucraina acceptă propunerea americană privind încetarea imediată a focului și primește din nou informații secrete. Mesajul lui Volodimir Zelenski

Îmi amintesc când tot mă întâlneam la mare cu puști de 16-17 ani veniți să lucreze în turism în Constanța, păcăliți, aruncați de patroni pe străzi după ce erau munciți 20 de ore pe zi. Era o practică. Abuzul în câmpul muncii a fost uriaș și nedocumentat timp de decenii. Violența aia din exploatare n-a văzut-o nimeni. Ce am văzut acum e același rânjet al aceluiași tip de patroni, cu badigarzii și frizerii lor care le fac bărbiță dacică, ce susțin covârșitor „suveranismul”. Acolo colcăie fascismul, în tot felul de agresiuni tolerate. Georgiștii de la vârf sunt ăia cu „pleacă, mai sunt 100 care așteaptă la ușă”.

MApN, MAI, SRI, aveți ceva de zis?

Când a început presa să sape, a tot început să descopere ba că era o întreagă șleahtă de foști militari, polițiști, securiști care se închipuiau daco-geți, dar care aveau și bani și muniție să-și satisfacă fantezii cu iz fascist: să facă liste cu sorosisti, să intimideze presa (cum Potra a făcut-o deja). Au făcut până acum MApN, SRI, MAI anchete interne să vadă câte acțiuni cu iz legionar au sponsorizat conștient sau nu, câți oameni de-ai lor sau pensionari de-ai lor susțin idei de extremă dreapta?

Ministrul Tâlvăr și-a cerut scuze că i-a trimis felicitări unui nene fascist de 101 ani. Dar i-a trecut prin cap să vadă ce fac colaboratori direcți de-ai lor, pensionari MApN sau chiar asociații în strânsă colaborare cu ei? A verificat bine și n-a găsit extremă dreaptă pe acolo? Ce să mai zic de SRI, oricum o instituție imposibil de controlat. Și Ministerul de Interne are niște anchete de făcut. Ministerul Educației trebuie să-și curețe foarte clar colaborările: la o simplă căutare pe Google, vedem că prin Brașov avea loc un cros pentru copii de grădiniță care se numea „Ogoranu”. De altfel, numele Ogoranu, lider al extremei drepte eroizat inconștient de tot felul de specialiști, ar trebui să fie însoțit de erate serioase și pe Radio România Actualități, și pe TVR. Că i s-a construit ditai statuia unui extremist de dreapta lugubru, în numele unui anticomunism isteric și pervers (unii, sub eticheta de anticomuniști, au înviat toată Garda de Fier și i-au făcut cult și praznic an de an).

Recomandări Gheorghe Vlădan, la un pas de liberare. Asasinul ar putea ieși din pușcărie la 13 ani de la masacrul de la coaforul Perla, după ce a fentat pedeapsa pe viață

Președintele României e responsabil tocmai de zone precum MApN, SRI, MAI. Or, lecția Georgescu nu e, cum critica Nicușor Dan zilele trecute, doar că „serviciile nu și-au făcut treaba”. E și asta, dar pe mine mă interesează câți sateliți din aceste organizații sunt direct implicate în cultul Georgescu, ce e cu atâta invazie de generali și alte cătane, alături de proprietari de hoteluri și de firme de bodyguarzi tip „clan”?

Pe lângă asta, e în continuare bagatelizată informația implicării unor fonduri PNL în umflarea cultului Georgescu. Rareș Bogdan a ieșit și a spus că a fost o diversiune și cam atât. Adică sute de mii de euro, bani publici, aruncați direct în promovarea unui extremist de dreapta și nimeni nu anchetează? Dar îl anchetăm pe Simion că a zis, în loc de „la țepe” ca Băsescu, „jupuiți-i”.

Georgescu și democrația

Intervențiile CCR de anul trecut și împotriva lui Șoșoacă, și împotriva lui Georgescu prin anularea turului doi au fost un dezastru pentru felul în care ne vedem democrația. Practic, CCR a trebuit să facă ce n-a făcut restul instituțiilot până la ea: sereiști și mapniști care nu văd că unii de sub nasul lor strâng arme și fac tabere de extremă dreapta, polițiști care n-au dat în viața lor o amendă pentru promovarea publică a extremei drepte. Intelectuali care au „apărat” toată ziua bună ziua trecutul fascist al unor Cioran, Eliade (ăștia fiind cei valoroși, dar s-a urlat și pentru Crainic sau Gyr, poeți mediocri), politicieni și ziariști care îi tot dau cu modelul Antonescu. Ce să mai, nimeni n-a înțeles că nazismul a fost împins de sovietici aliați cu noi și că asta e, ori accepți că așa s-a întâmplat, ori te apuci să plângi că nazismul „era mai bun”.

O dilemă până și pentru prieteni pe care îi respect e: dar dacă nu-l lăsăm pe Georgescu să candideze, oare nu se întoarce împotriva noastră, nu e împotriva democrației? Dar să-și strângă ăla arme și cărămizi de bani ca să facă tot felul de tâmpenii e democratic? Sau să facă Georgescu nonstop trimiteri antisemite – faptul că nu se uita nici dracul la ce zicea înainte de decembrie nu-l scuză – aia e democratic? Cum ne apărăm democratic de cărămizi de bani cu care ni se sufocă spațiul public virtual și cum te aperi democratic de un kalașnikov sau de un milion de dolari? La antidemocrație s-a răspuns cu abuz de dosar cu șină.

Ce trebuie să înțelegem e că, deocamdată, statul a ajuns la o concluzie democratică într-un fel șchiopătat, semidoct, parademocratic.

Unii nu s-au lămurit, eu da. Unde mă uitam înainte în stânga în dreapta vedeam același discurs legionar combinat cu meserii din zona militarizată, mai ales pensionari. Georgescu doar mi-a confirmat ceva ce nu puteam dovedi cu puterile mele slabe de ziarist independent. Captarea nemulțumirii populare corecte (care, mai ales, nu voia război) înspre zona extremei drepte s-a produs instantaneu, doar pentru că ăștia erau deja organizați, cu ajutorul voluntar-involuntar al statului.

Concluzia concluziilor: Nimeni nu pare să învețe ceva din aceste lecții. Criza se va repeta mai intens, mai irațional, nu va dura mult timp până atunci. Faliile au fost create. Cine își face iluzii că „a rezolvat CCR” nu înțelege crizele profunde din care au răsărit problemele în prima fază.

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Kira Hagi și logodnicul ei, imagini rare alături de familie. Și-au făcut apariția la Palatul Cotroceni, unde Gică Hagi a fost decorat

Urmărește-ne pe Google News