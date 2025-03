Mamă a trei copii, Mirela Vaida a trecut recent printr-o mare încercare. După ce micuții ei au avut gripă, Vladimir, băiatul cel mare al vedetei, a acuzat dintr-odată dureri de burtă. Vedeta l-a tratat cum a știut, însă durerile nu s-au ameliorat și au ajuns la spital.

De ce a fost operat Vladimir, băiatul Mirelei Vaida

Acolo, băiatul în vârstă de 8 ani a fost operat de apendicită acută cangrenoasă, după cum a recunoscut astăzi Mirela Vaida într-o postare emoționantă pe Facebook. Și ea, și fiul au fost internați în spital, însă acum au revenit acasă, unde băiețelul e în refacere.

„Acum pot vorbi despre asta pentru că am ajuns acasă și suntem bine. Credeam că, după cele 3 săptămâni în care toți cei trei copii ai mei au avut, pe rând, gripă A și Gripă B, nu se mai poate întâmpla nimic. Cel puțin nu tot în aceeași perioadă”, și-a început confesiunea Mirela Vaida.

Și apoi a continuat: „Până în ziua de 8 Martie, când ne pregăteam să ieșim cu bicicletele pe-afară, să ne plimbăm prin pădure și să ne jucăm cu cățeii în curte. Atunci au început durerile crunte de burtă la Vladimir. Nu am luat în serios, pentru că e ceva frecvent la copii. I-am dat un probiotic.

Dar au început să devină din ce în ce mai violente. Am ajuns la Camera de Gardă și nu ne-au mai lăsat să plecăm acasă. Vladimir avea apendicită acută cangrenoasă. Nici nu știam că există așa ceva. La un pas de peritonită, poate chiar mai rău. A fost operat de urgență. De aici, vă imaginați prin tot ce trece o mamă…”.

Acum, vedeta se concentrează la recuperarea lui Vladimir, care nu are voie să facă efort, are și unele restricții alimentare chiar. „Am trecut cu bine peste ce a fost mai rău! Acum urmează o perioadă de recuperare, de restricții alimentare și de repaus fizic. Asta e cea mai grea parte pentru un băiețel energic de 8 ani! Mulțumesc tuturor pentru gândurile bune! Am primit fiecare mesaj și mi-a dat putere! Multă sănătate! Vă îmbrățișez! ❤️🙏🤗 #mirelavaida #momof3”, s-a mai adresat vedeta fanilor.

Despre Mirela Vaida

Mirela Vaida este realizatoare TV și solista vocală a Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București. Ea a terminat, în 2006, un master în Comunicare și relații publice, în cadrul Facultății de Drept a Universității București, cu media 9,66, după ce a absolvit facultatea cu media de licență 9,35.

Este căsătorită din 2019 cu Alexandru Vaida și are trei copii. Ea a debutat în televiziune în 2004, la un post local din Iași, alături de Cosmin Seleși. Ulterior a devenit cunoscută pentru emisiunea „Mireasă pentru fiul meu”. În prezent este prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena Stars.

