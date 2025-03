Bloggerul din Gaza a strâns 4 milioane de dolari pentru refacerea spitalului Nasser din Khan Younis, dar se pare că banii au ajuns în contul său personal.

Al-Jafarawi a lansat o campanie online cu ținta de 10 milioane dolari, pretinzând că aceasta este susținută de Ministerul Sănătății palestinian din Ramallah. El a folosit logo-ul ministerului și al unei organizații caritabile din Kuweit fără permisiune.

Activistul palestinian Mustafa Asfour a declarat că „Hoțul Salah Al-Jafarawi a colectat peste 4 milioane de dolari. V-am spus înainte: Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, l-a susținut pe acest infractor, nu Autoritatea Palestiniană! Deci, dragi donatori, banii voștri s-au dus”

Un locuitor din Gaza, Abu Lafi, a adăugat: „Salah Al-Jafarawi și Ministerul Sănătății al Hamas din Gaza, împreună cu organizația caritabilă kuweitiană, au plănuit să colecteze bani sub numele Ministerului Sănătății palestinian oficial din Ramallah. Kuweitul este o țară respectată, dar acest lucru trebuie să înceteze” .

Un alt activist cunoscut, „Abu Hassan”, a comentat: „Înainte de război, era lucra ca ospătat în restaurante, acum a devenit milionar cu un singur clic, folosind numele Gazei! Salah, cei care au donat se așteptau să ajuți oamenii din Gaza, nu să furi banii”.

Pe 9 martie, Meta a blocat contul de Instagram al lui Saleh Al Jafarawi. cunoscut pe internet sub numele de „Mr. FAFO“, a observat Jerusalem Post. După interdicția Meta, Jafarawi a deschis un nou cont de Instagram.

Jafarawi a câștigat rapid popularitate după ce videoclipurile sale au lăudat ofensiva-surpriză a Hamas din 7 octombrie 2023.

Din 7 octombrie, Jafarawi a fost văzut în multe videoclipuri, dându-se ca un tată adoptiv, un chirurg, un „luptător pentru libertate”, un cadavru care se mișcă suspect și multe altele.

În ciuda prezenței sale consistente pe rețelele de socializare, Jafarawi a fost catalogat drept martir pe site-ul ourgaza, deși data morții lui lipsește.

Pe site, el figurează ca jurnalist, necrologul său sugerând că a fost ucis după un raid israelian în spitalul Al-Shifa.

Într-o postare din ianuarie pe X, el a împărtășit o fotografie stând pe o canapea, cu legenda: „Sunt mândru că am avut onoarea să stau pe aceeași canapea pe care a fost martirizat Yahya Sinwar”.

