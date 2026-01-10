Vila Loredanei este una discretă, și a fost amenajata în așa fel încât să fie ascunsă de privirile curioșilor: garduri solide, porți de fier, multă verdeață, brazi înalți și pomi cu deși. Curtea casei a devenit astfel oază de liniște, o extensie a intimității din interior.

Loredana Groza și-a decorat casa în nunațe deschise, cu un vibe boem, dar și modern, după cum reiese din imaginile postate pe contul de socializare. Decorul este simplu și piesele de mobilier au un obiectiv bine definit. De asemenea, într-una din imaginile postate de Loredana pe Instagram se vede tabloul pictat alb-negru, aflat pe perete chiar la patul capului și care o înfățișează chiar pe interpretă.

Loredana Groza trece printr-o perioadă extrem de dureroasă, după ce și-a pierdut tatăl chiar în penultima zi din an. Artista a făcut public anunțul trist pe 1 ianuarie, dezvăluind că părintele ei s-a stins din viață după ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate.

Lovitura primită de celebra cântăreață este una devastatoare, mai ales că relația dintre cei doi a fost întotdeauna una extrem de apropiată. Loredana Groza spera într-un alt deznodământ, însă a fost nevoită să își conducă tatăl pe ultimul drum și să învețe să trăiască mai departe doar cu amintirea lui.

Tatăl Loredanei Groza, Vasile Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Acesta a fost o personalitate apreciată în domeniul literaturii, dedicându-și viața scrisului. A fost cunoscut ca autor de poezie și romane, lăsând în urmă o moștenire culturală importantă.