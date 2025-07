Influencerul a recunoscut în urmă cu câteva luni, că nu îi permite timpul pentru a se ocupa în detaliu de amenajare, așa că a lăsat-o pe iubita lui să facă asta. Cei doi au apelat la specialiști în decorare și și-au transformat apartamentul într-un loc primitor.

Cei doi locuiesc în chirie. Smaranda a ales să pună tapet, o nuanță de roz pudrat, atât pe pereți cât și pe tavan. Dormitorul celor doi este decorat tot în nuanțe calde.

Una dintre cele mai importante piese de mobilier din casă este masa din living, în formă de bob, care cântărește 180 de kilograme. A fost realizată din onix verde și are o lungime de aproape trei metri.

„Mi-am dorit pentru apartamentul nostru să fie un loc cozy, foarte primitor și cu un vibe aparte. Totul a pornit de pe hol, pe care mi l-am imaginat elegant, cu accente clasice. Dulapul negru mat cu profile arcuite a îmbinat modernul, iar lumina caldă și tapetul roz pudrat au întregit perfect ideea mea de intrare în casă. Am ales acest tapet care evocă o atmosferă de grădină, idealizată, potrivită pentru un interior romantic, clasic. Ca plus, am ales să îl continuăm și pe tavan”, a scris Smaranda Știrbu, pe Instagram.

În dormitor, în mijlocul camerei se află patul alb, cu plăci de oglindă. Au ales și draperiile pentru dormitor în ton cu nuanța patului.

În vârstă de 24 de ani, Selly a plecat la începutul lunii iunie într-o escapadă exclusivistă alături de iubita lui, Smaranda, celebrul cuplu Antonia – Alex Velea și mai mulți prieteni. Destinația? Mykonos, faimoasa insulă grecească preferată de miliardari și vedete internaționale.

Au călătorit cu un avion privat de lux, iar atmosfera la bord a fost una de-a dreptul spectaculoasă. Selly a postat pe rețelele de socializare imagini din zbor: caviar servit la înălțime, pahare de șampanie rece și… manele pe fundal! Artistul nu s-a sfiit să recunoască faptul că distracția a început chiar din aer, cu hituri de petrecere care au răsunat în cabină.