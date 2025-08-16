Diana Munteanu s-a cazat într-un resort de cinci stele din Grecia, cu vedere la mare. Prezentatoarea s-a postat în diferite ipostaze și a publicat mai multe imagini pe conturile de socializare.

„Coboară, îmi vine mie rău!”, a comentat o urmăritoare la poza Dianei Munteanu în costum de baie. „Romantic incurabil. Un răsărit minunat în Santorini”, a scris Diana Munteanu la poza cu cel mai frumos răsărit.

Potrivit Spynews, cazarea pe care a ales-o vedeta este una exclusivistă, cu piscină și vedere la mare, pentru care aceasta a scos din buzunar minimum 6.300 de lei, pentru o singură noapte petrecută aici.

Prezentatoarea de la Neața este întotdeauna atentă la stilul său de viață. Diana Munteanu a încins mințile bărbaților cu imaginile publicate pe rețelele de socializare.

Puțini sunt cei care știu că Diana Munteanu a practicat atletismul timp de 8 ani, până la finalul liceului. Astfel că întotdeauna a iubit sportul și stilul de viață sănătos.

„Întotdeauna am considerat că sportul trebuie să facă parte din rutina zilnică. Așa cum ne gândim că trebuie să mergem la serviciu sau să facem lucruri frumoase și importante pentru noi, la fel trebuie să stea lucrurile și atunci când vine vorba despre sport. Eu, personal, prefer sportul în aer liber, alergările zilnice îmi fac foarte bine. Am practicat atletismul timp de opt ani, din clasa a V-a până în a clasa a XII-a”, declara Diana Munteanu, în urmă cu ceva timp.