Dana Rogoz, îndrăgita actriță, a intrat în spiritul sărbătorilor de iarnă împodobind bradul de Crăciun împreună cu soțul și cei doi copii, Lia și Vlad. Momentul a fost surprins în imagini pe care Dana le-a împărtășit cu fanii săi pe rețelele de socializare, descriind activitatea drept una plină de bucurie și magie.

Pentru acest an, Dana Rogoz a optat pentru un brad natural, pe care l-a decorat cu o instalație albă și globuri roșii, creând o atmosferă clasică și elegantă. Actrița nu a dorit un brad încărcat, ci a optat pentru mai globuri în formă de steluțe și figurine cu Moș Crăciun. Lia și Vlad au fost extrem de încântați să participe la împodobirea bradului, iar entuziasmul lor a fost molipsitor.

Postarea Danei a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii din partea fanilor, care i-au felicitat pentru momentele frumoase petrecute alături de familie și i-au transmis urări de sărbători fericite.

Pe lângă acest moment de familie, Dana Rogoz a anunțat că pregătește multe surprize pentru fanii săi, dezvăluind că urmează proiecte interesante în viața sa profesională.

„352/366 Azi am făcut bradul! Și tot azi a fost și ziua mea, de Sf. Daniel. Și tot azi s-a făcut anunțul oficial al selecției scurtmetrajului meu în Festivalul Internațional de Scurtmetraje de la Vilnius. Și tot azi am avut o ședință foto cu copiii. Și tot azi am pus la cale niște super planuri pentru weekendul care urmează. Deci fiți pe fază, căci pregătesc ceva foarte drăguț! Deci azi a fost o zi foarte bună!”, a scris Dana Rogoz pe rețelele de socializare.

Dana Rogoz, una dintre cele mai active persoane publice din mediul online, vorbește deschis despre expunerea celor doi copii ai săi, Lia și Vlad, pe rețelele de socializare, dar și despre pasiunile micuților. Actrița, cunoscută pentru faptul că își arată viața de zi cu zi pe Instagram, împărtășind cu fanii un fel de jurnal virtual, a integrat în mod firesc și momentele petrecute alături de copiii săi în postările sale.

„Cred că este o disciplină pe care am căpătat-o în timp. Țin, într-adevăr, un jurnal al recunoștinței, al momentelor plăcute, al micile bucurii pe care le am în fiecare zi. A devenit un exercițiu de disciplină personală.

Este o opțiune personală să postăm copiii. Eu am fost un copil expus de când eram mică. Știu cumva din propria experiență care ar fi niște limite sănătoase. Sigur că există lucruri pe care le poți scăpa de sub control, dar e greu din exterior să îți dai seama cum ar trebui să se întâmple lucrurile în familia mea, fiecare decide pentru el. Eu am fost și sunt o persoană publică de când eram mică, mi-era foarte greu să îi ascund. A fost decizia mea, luată cu Radu, bineînțeles.

Nu îi implicăm în postări comerciale, sunt niște limite pe care le-a stabilit cu colaboratorii mei. Altfel, ei intră natural în postările mele, ca să nu trebuiască să îi întorc mereu cu spatele, să fac un efort din chestia asta sau când ies cu ei în oraș, să nu fie stresată să nu îi pozeze cineva, să nu-i vadă cineva. N-am vrut să creez din chestia asta ceva exagerat”, explică Dana Rogoz, pentru cancan.ro.

