În anul 2016, Irina și Răzvan Fodor s-au mutat în casa mult visată. Deși pe atunci nu era încă amenajată și decorată, cei doi și-au dorit să plece din apartamentul de burlac din Berceni al lui Răzvan, astfel că au acceptat să stea în casă cu muncitorii săptămâni la rând. Locuința are acum tot confortul, plus că a fost decorată de sărbători.

Irina Fodor a fost cea care s-a ocupat, în sufrageria casei a pus bradul de Crăciun, dar și mai multe figurine. Nu au folosit un brad natural, ci unul artificial, în care au pus nenumărate globuri, dar și luminițe.

Irina Fodor: „Mai am doar grădina de decorat și gata”

Încântată de rezultat, Irina Fodor s-a pozat lângă brad având-o pe cățelușa Luna lângă ea. „Era fiert de îngrijorare soțul meu(nu) că nu facem bradul mai repede și ne prinde Crăciunul neîmpodobiți, așa că m-am organizat, cum îi place lui mult de tot și toată duminica l-am ținut numai în decorațiuni și luminițe”, a transmis ieri Irina Fodor în mediul online. Și a continuat: „Dacă îl vedeți azi umblând bezmetic, pe străzi, să îi spuneți că mai am doar grădina de decorat și gata, poate să se întoarcă acasă!”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Recomandări Cât de mult au ridicat audiențele Realitatea Plus femeia-locomotivă Anca Alexandrescu și candidatul ezoteric Călin Georgescu

Pe Instagram a făcut și Răzvan Fodor câteva declarații, în stilul lui caracteristic. Și-a arătat nemulțumirea: „Deși nevastă-mea spune că sunt Grinch, nu este adevărat, mie îmi place intervalul 24-26 decembrie, dar mă scoate din minți ziua în care se împodobește bradul, pentru că ordinea priorităților în casă, este următoarea: Pe primul loc: bradul, pe al doilea: copilul, pe al treilea: luminițe, pe al patrulea: globulețe, pe al cincilea: coronițe decorative&alte accesorii, pe al șaselea: decorațiuni pentru scară, pe al șaptelea: beculețe exterioare și alte aranjamente pentru grădină…părinți, soacră, bunici, etc, etc, după care, Luna și, nu o să vă vină să credeți cine îi suflă în coadă, chiar eu, pe locul imediat următor! V-am pupat, plec, că cică mai are nevoie de un prelungitor!”, a transmis el.

Fanii Irinei Fodor au fost însă încântați de rezultat: „Sunteți minunați!”, „Sărbători binecuvântate! Sunteți adorabili!!!”, „Fodor pare fix Grinch pândind de acolo de după brad😂Luna e adorabilă, as always!”, „Sărbători cu sănătate”, „Foarte drăguț. Colorat, încărcat de globulețe și luminițe!!! E doar Pom de Crăciun! Minunat!!!”.

Irina și Răzvan Fodor împart treburile în casă

Recomandări Horațiu Potra a scăpat de arest. În casa fostului mercenar s-au găsit 2,2 milioane de dolari cash

Irina și Răzvan Fodor sunt împreună de 16 ani, iar în urmă cu 14 ani s-au căsătorit. Povestea lor de dragoste este un exemplu pentru multe cupluri, iar prezentatoarea TV a dezvăluit cum mențin flacăra iubirii în relația lor.

Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii Asia Express, a declarat că secretul unei căsnicii fericite nu constă în rețete complicate, ci pur și simplu în compatibilitatea dintre parteneri. În ciuda anilor care au trecut, cei doi reușesc să mențină aceeași apropiere și bucurie în cuplu. Irina povestește că serile lor sunt pline de conversații până spre dimineață, la un pahar de vin, fără momente de plictiseală.

„De relație avem 16 ani, de căsătorie 14. Ce bine ar fi să fie, ce bine ar fi să existe așa o teorie sau un secret… pentru că n-ar mai fi secret. Dacă ar fi la mine, l-aș împărți cu toată lumea cu dragă inimă. Pentru că nimic nu e mai frumos decât să îți găsești un partener cu adevărat partener în toate. Și să îl iubești și să te distrezi cu el și să vrei să îmbătrânești lângă el. Nu mi se pare nimic mai frumos pe lumea asta.

Noi am fost norocoși că ne-am găsit unul pe altul. Ce să zic, le doresc și altora același mare noroc din suflet. Le doresc fericire. Cred că pur și simplu, ne iubim și atât, adică nu mi se pare că trebuie să depui niște eforturi nemaipomenite… avem chimie, râdem foarte mult unul cu altul”, a declarat Irina Fodor, pentru FANATIK.

Recomandări Sumele de bani cheltuite de candidații la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, publicate de AEP

„Eu mă ocup cu curățenia, îmi place să mă ocup de curte, de grădină”

„El gătește, o fac și eu când nu e el pe poziție sau are filmări, normal, nu las copilul nemâncat și frigiderul gol, dar el o face mult mai bine decât mine și prefer să nu. Dar mă pricep la alte lucruri prin curte, adică asta nu înseamnă că stau ca o prințesă picior peste picior în mijlocul patului.

Știu să fac șmotru, eu fac șmotru cel mai bine în casă. De exemplu, eu mă ocup cu curățenia, îmi place să mă ocup de curte, de grădină. Nu avem așa niște roluri predefinite, numai eu fac aia și numai el face aia. Când nu se poate, unul ține locul pentru toată lumea, cum e cazul lui când sunt plecată eu, de exemplu, săracul”, a adăugat Irina Fodor.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News