Actrița care o interpretează pe Alma spune că această pauză i-a adus un fel de realiniere, un echilibru între muncă, viață personală și timp pentru sine.

„A fost o vară care m-a realiniat și m-a reacomodat cu mine. Mi-am permis să mă odihnesc, să respir și să simt acel dolce far niente. E plăcut să nu te grăbești să simți soarele”, mărturisește Alexia, subliniind cât de rar este pentru un actor să trăiască fără presiunea programului încărcat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Pentru ea, cel mai important exercițiu al verii a fost să învețe să stea locului. „E mai greu decât pare, mai ales când ești obișnuită să trăiești în flux continuu. Am descoperit că liniștea nu e gol, ci spațiu de creștere. Am mai descoperit una-alta despre prietenie, despre ce-i bun pentru mine și ce nu”, a mărturisit Alexia.

Actrița spune că această vacanță a fost un amestec de liniște, distracție și descoperire, în doze echilibrate. „Am citit, am stat, m-am lăsat purtată de oameni și povești care au apărut în mod neașteptat. Descoperirile au venit atunci când nu le ceream, prin locuri, prin întâlniri, prin mici întâmplări care m-au bucurat fără să le caut”.

Recomandări Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă, copiat după o decizie luată în Rusia: ce se întâmplă după ce migranților le-a fost interzis să lucreze în curierat

Chiar dacă a evadat și s-a relaxat, Alexia recunoaște că Alma a rămas prezentă și în vacanță: „Nu ai cum să te desprinzi complet de un personaj pe care îl construiești și îl porți de peste un an. A fost revelatoriu pentru mine să aflu că Alma a devenit parte din natura mea. Chiar dacă i-am dat vacanță, tot e curioasă să se strecoare prin mintea mea. Mă trezesc random gândindu-mă: Oare cum ar fi reacționat Alma în situația X?”.

Dacă ar fi să își imagineze o vacanță pentru Alma, Alexia o vede într-un loc vibrant, plin de viață și energie: „Alma ar fi fugit undeva cu vibe clar, Ibiza, Mykonos, un loc cu muzică, modă, oameni interesanți și nopți lungi. Cred că s-ar hrăni din energia locurilor și a vieții care pulsează”.

Privind spre noul sezon, actrița spune că intră pe platou cu o stare specială, amestec de curiozitate și încredere: „Mă fascinează necunoscutul, mai ales când vine cu potențial de creștere. Simt că urmează ceva bun, nu știu exact ce, dar intenția e acolo. Am și puțină nerăbdare, dar și încredere că povestea continuă exact cum trebuie. Și sincer… abia aștept!”, a încheiat actrița.