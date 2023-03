În urmă cu câteva zile, Selly și iubita lui s-au îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai. În aproximativ cinci ore, îndrăgostiții au ajuns în vacanța lor de lux. S-au cazat la un faimos hotel de cinci stele, unde camera pe noapte costă sute de mii de euro.

Pentru a vizita cât mai multe obiective turistice, Selly și-a închiriat și o mașină în Emirate, acolo tânărul conduce un bolid marca Mercedes în valoare de peste 200.000 de euro. Întrebat de fani dacă vrea să-și cumpere și el un model asemănător, Selly a spus: „Sincer, îmi doresc mult mașina, e supertare, dar momentan am foarte multe investiții și nu e deloc inteligent să iau o mașină de peste 200.000 de euro”, a zis el.

„Investesc în producții video pentru YouTube, filme de cinema și în două dintre cele mai mari evenimente din România. Și nu sunt deloc ieftine! Plus în acțiuni”, a mai explicat Selly.

Din Dubai, acolo unde sunt cazați, Selly și Smaranda au mers cu mașina zeci de kilometri și au ajuns în Abu Dhabi. Au vizitat Marea Moschee și au fost impresionați. „Acum fără niciun fel de caterincă, chiar e superbă moscheea asta din Abu Dhabi.

Uitați-vă cum arată totul, cât de frumoasă e, e altceva. Nu am eu nicio treabă cu credința lor, cu ce e aici, dar e foarte frumos, chiar foarte mișto. Și acum, fără niciun fel de caterincă, chiar îmi stă bine rău de tot în acest costum, de ea nu mai zic nimic, ea e regina din Maroc”, a spus Selly, pe Instagram.

Recomandări Limba română a devenit în cele din urmă limba oficială în Republica Moldova, dar acesta e doar un început. Ce moștenire are țara de lăsat în urmă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Tinerii s-au îmbrăcat în haine tradiționale, el a apărut ca un șeic arab, iar Smaranda Știrbu a apărut într-o rochie neagră, cu capul acoperit.

Câți bani cheltuie lunar Selly

Selly, unul dintre cei mai influenți români din mediul online, un multimilionar în subscriberi și în vizualizări pe rețelele sociale, ceea ce i-a adus și primul milion de euro, la majorat, a fost prezent duminică, 5 martie, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la Kanal D.

În emisiune, tânărul vlogger a spus că are o viață foarte plictisitoare în comparație cu banii pe care îi cheltuie lunar. Selly încearcă să fie cumpătat, dar cheltuielile se adună foarte repede. „Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă.

Cu siguranță mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

Recomandări EXCLUSIV. Președintele ASF a primit, în 2022, 15 salarii de câte 12.500 de euro. Unul a fost bonus de ”performanță excelentă”, pentru anul în care City a intrat în insolvență și ASF a știut că Euroins avea probleme de solvabilitate, dar a lăsat-o în pace

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că cheltuielile se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil. Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină.

Am o viață destul de plictisitoare, dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună”, a declarat Selly, în cadrul emisiunii difuzate la Kanal D.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro De ce Mario Iorgulescu nu va face „o zi de pușcărie”. Mesajul transmis din Italia te va revolta

Observatornews.ro Preţul uriaş cu care se vinde un kg de miel, înainte de Paşte. Clienţii sunt descumpăniţi

Știrileprotv.ro Un mort și mai multe persoane rămase fără ochi după ce și-au pus picături produse în India. Ce s-a descoperit în flacoane

FANATIK.RO Actorul uitat al României. Mircea Crișan a făcut milioane de oameni să râdă, dar a sfârșit departe de țară, într-un azil de vârstnici

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

Unica.ro 'Există o chimie între noi'. Dezvăluirile momentului despre colaborarea dintre Andreea Bălan și Jador

HOROSCOP Horoscop 19 martie 2023. Racii au capul plin de idei, dar nu și răbdarea să le pună în practică. Ar fi bine să accepte ceea ce le indică realitatea

PUBLICITATE Ce e aplicația NABU și cum îi ajută pe copiii ucraineni