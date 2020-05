Imagini emoționante cu gemenii artistei Cristina Bălan. Matei și Toma au aproape 7 ani și suferă de sindromul Down

De Livia Lixandru,

Matei și Toma au crescut, iar mama lor a publicat mai multe imagini pe contul de socializare, alături de care a scris un mesaj emoționant, în care le mulțumește tuturor celor care îi susțin.

“Atunci când mai sunt oameni buni și frumoși pe pământ, lucruri magice se întâmplă ❤️ Nu ascund faptul că de-a lungul anilor nu ne-am permis toate terapiile pe care le-am fi vrut, pentru copii.

Hipoterapia fiind una dintre ele, un tip de terapie care ar trebui să fie indispensabilă în anumite cazuri.

Anca Bîlbă m-a contactat, înainte de perioada de carantină, cu propunerea magică de a continuă hipoterapia pentru copii cu ajutorul celor de la MagiCAMP, care să ne susțină cu partea financiară.

Am crezut că nu citesc bine, mi-era teamă că am înțeles greșit. Însă minunile se întâmplă și așa am ajuns, din nou, pe căluți. Vă las câteva imagini care vorbesc de la sine, pentru că mi-e greu să exprim, în cuvinte, toată recunoștința pe care o simt”, a scris Cristina Bălan pe contul de socializare.