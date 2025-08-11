Imagini inedite cu Dorian Popa și iubita sa, Andreea. Fanii au reacționat imediat: „Casă de piatră”

Dorian Popa și iubita lui, Andreea, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ un an, iar în urmă cu câteva săptămâni, vloggerul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie. Andreea a spus „da”, primind un inel prețios, iar de atunci, cei doi par mai apropiați ca oricând.

Recent, o serie de imagini cu cei doi a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor. Într-un videoclip publicat de Dorian Popa, Andreea apare purtând o rochie lungă, albă, în timp ce artistul a optat pentru un costum negru elegant și o cămașă albă. Ținutele impecabile i-au făcut pe urmăritori să creadă că ar fi avut loc deja cununia sau nunta. „Casă de piatră!”, „Sunteți foarte frumoși amândoi”, „Hai cu Popa junior” au fost câteva dintre comentariile fanilor.

La o privire mai atentă, misterul a fost însă lămurit: cuplul nu a spus încă „da” în fața ofițerului Stării Civile, ci a participat la un eveniment special. Cei doi se aflau la Opera Națională din București, la unul dintre spectacolele afișate în acea seară, lucru confirmat de afișul vizibil în fundal.

Când ar putea face nunta Dorian Popa cu Andreea

Mama artistului a făcut recent mai multe declarații și a spus chiar că Dorian Popa ar putea face nuntă cu Andreea când aceasta termină facultatea. Totodată, ea își dorește să își vadă copilul tată, așa că nu exclude posibilitatea ca acesta să devină părinte la 40 de ani.

Întrebată când fiul ei se va căsători, ea a zis: „Nu foarte curând, pentru că ea e încă studentă. Am zis că își vor oficializa relația, eventual după ce va termina ea facultatea, ceea ce mi se pare foarte corect. Până atunci, are de învățat.

Pentru bărbați e foarte ușor, ei pot deveni tați și la 40, și la 50, și la 60. Eu sper din suflet că Dorian pe la vreo 40 va deveni tătic, având în vedere că fata are niște pași de parcurs. Ei, bărbații, din fericire, pot face copii până la 70 de ani, dacă îi ține fizicul (n. red. – râde)”.

