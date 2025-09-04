Imagini inedite cu Iulia Albu și fiica ei la VIVA! Influencers Party 2025. Mikaela a atras toate privirile cu ținuta sa

VIVA! Influencers Party 2025, desfășurat pe terasa ParkLake, a adunat laolaltă cele mai îndrăgite vedete ale showbiz-ului, iar una dintre aparițiile care a furat toate privirile a fost cea a Iuliei Albu, însoțită de fiica sa, Mikaela.

Cele două au strălucit în ținute inspirate de dress code-ul serii, „Late summer glow”, reușind să impresioneze nu doar prin stil, ci și prin asemănarea lor izbitoare. Mulți dintre invitați au remarcat că, dacă nu ar ști că sunt mamă și fiică, ar putea jura că sunt surori, potrivit viva.ro.

Iulia și Mikaela Albu, ținute spectaculoase la VIVA! Influencers Party 2025

Iulia Albu a ales o rochie lungă, vaporoasă, cu o despicătură adâncă pe picior, pe care a accesorizat-o cu sandale negre. Hairstyle-ul retro, cu părul tapat și voluminos, i-a conferit un aer sofisticat și dramatic, așa cum și-a obișnuit publicul.

Mikaela, la rândul ei, a optat pentru o rochie neagră, scurtă, cu detalii aurii. Coafura și machiajul discret au completat perfect look-ul, punându-i în valoare delicatețea trăsăturilor și demonstrând că pasiunea pentru modă este, fără îndoială, o moștenire de familie.

