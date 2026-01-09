În mediul online, Irina Columbeanu a distribuit cu un colaj care surprinde două ipostaze speciale din viața Monicăi Gabor. Prima fotografie este una extrem de intimă și caldă, în care Monica apare întinsă pe iarbă, ținându-și fiica de doar câțiva anișori în brațe. Cele două zâmbesc relaxate, într-un moment de tandrețe mamă-fiică. Monica poartă o ținută lejeră, roz, iar Irina, copil pe atunci, pare fericită și protejată, imaginea transmițând o legătură profundă și multă afecțiune.

Monica Gabor, sărbătorită în Malibu

A doua imagine contrastează puternic cu prima și o arată pe Monica Gabor într-o apariție elegantă și sofisticată. Îmbrăcată într-o rochie roz, mulată, Monica este surprinsă în timp ce coboară dintr-o mașină, în lumina blițurilor, într-un context monden. Fotografia evidențiază rafinamentul și stilul său, amintind de perioada în care era constant în atenția publicului.

Alături de colaj, Irina Columbeanu a transmis și un mesaj emoționant în limba engleză, dedicat mamei sale. Tradus în limba română, mesajul sună astfel: „La mulți ani mamei mele iconice, frumoase și minunate”. Mesajul a fost însoțit de mai multe inimioare roz, subliniind dragostea și admirația pe care Irina i le poartă Monicăi Gabor.

Nu doar fiica i-a transmis mesaje inedite, ci și sora Ramona Gabor, care e stabilită în Dubai, dar și prietenele sale, care i-au dăruit flori și cadouri.

Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu

Invitată recent la podcastul „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a vorbit deschis despre viața sa în America, planurile sale și felul în care vede dragostea. Ajunsă la 18 ani, tânăra a mărturisit că nu este interesată, deocamdată, de o relație amoroasă, fiind concentrată pe facultate și pe dezvoltarea personală.

Întrebată ce ar alege între bani și iubire, Irina a oferit un răspuns matur și plin de încredere: „Sunt de părere că nu trebuie să alegi. Pentru mine că sunt la fel de norocoasă precum mama mea și surorile ei, o am în sânge… deci dacă găsesc iubire automat vor fi și bani, pentru că sunt binecuvântată. Chiar nu trebuie să alegi. Dar dacă ar trebui să alegi, eu aș alege iubirea, pentru că te face să te simți împlinită. Știu că merit să fiu și răsfățată”.

