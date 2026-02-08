Doctorat susținut la Universitatea Princeton

Pe parcursul discuției, profesorul Aurelian Crăiuțu a vorbit despre motivele erodării celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump și a atins problematica polarizării excesive a peisajului politic american. 

Economist de formație, Aurelian Crăiuțu (60 de ani) are o carieră universitară impresionantă în Statele Unite în domeniul filosofiei politice. După Revoluția din decembrie 1989 a beneficiat de deschiderea culturală, primind o bursă din partea guvernului francez la Universitatea Rennes I. 

A ajuns în Statele Unite în 1993, cu bursă Fulbright, la Universitatea Tennessee, Knoxville, unde a studiat istoria gândirii economice. A aplicat la 15 universități americane și a fost acceptat cu bursă întreagă la șase, alegând în cele din urmă Princeton.

Aurelian Crăiuţu este Arthur F. Bentley Profesor în departamentul de ştiințe politice la Universitatea Indiana, Bloomington, Statele Unite; el este, de asemenea, profesor afiliat cu Facultatea de ştiințe politice la Universitatea din Bucureşti. A obținut doctoratul în teorie politică la Universitatea Princeton (1999) și este specialist în istoria gândirii politice moderne şi doctrine politice (liberalism, conservatorism). Publicaţiile sale includ Liberalism Under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires (Lexington Books, 2003), Le Centre introuvable (Plon, 2006), Tocqueville on America after 1840 (with Jeremy Jennings, Cambridge University Press, 2009), A Virtue for Courageous Minds: Moderation in French Political Thought, 1748-1830 (Princeton University Press, 2012), Faces of Moderation: The Art of Balance in an Age of Extremes (University of Pennsylvania Press, 2017) şi Why Not Moderation? Lettes to Young Radicals (Cambridge University Press, 2024). A publicat în limba română Elogiul moderaţiei (Polirom, 2006; ediţia a doua, revizuită şi lărgită, Spandugino, 2022) şi Elogiul libertăţii: Studii de filosofie politică (Polirom, 1998). A tradus, de asemenea, în limba română cărţi de filosofie ale lui Edmund Husserl, Gustave Thibon şi Gabriel Marcel.

Articolele sale au apărut în publicații academice prestigioase, precum American Political Science Review, Perspectives on Politics, The Review of Politics și European Journal of Political Theory.

De-a lungul anilor, profesorul Aurelian Crăiuțu a fost recompensat pentru activitatea sa prodigioasă cu premii și granturi de la mai multe instituții de top din America, așa cum ar fi The Institute for Advanced Study (Princeton), The National Endowment for Democracy, the James Madison Program at Princeton University. 

Aurelian Crăiuțu a ajuns în Statele Unite în 1993, cu bursă Fulbright, la Universitatea Tennessee, Knoxville, unde a studiat istoria gândirii economice. Este imbracat intr-o camasa gri iar in fundal se vede o bliblioteca cu doua carti.
Aurelian Crăiuțu a ajuns în Statele Unite în 1993, cu bursă Fulbright, la Universitatea Tennessee, Knoxville, unde a studiat istoria gândirii economice. Foto: Indiana University

America, „o putere care generează mai mult haos decât stabilitate”

Libertatea: Cât de izolate riscă să ajungă Statele Unite ale Americii din cauza politicilor actualei administrații de la Casa Albă?
Aurelian Crăiuțu: Nu e niciun secret că, în momentul de față, poziția Americii este una slăbită în context internațional, în pofida imaginii pe care administrația de la Washington o dă, aceea a unei puteri de rangul întâi, ce impune practic voința sa. Pentru a acționa eficient împotriva Chinei, pentru a neutraliza ascensiunea Chinei, America are nevoie de aliați. Europa este unul din acești aliați și, probabil cel mai important. America are nevoie de aliați și în Oceanul Pacific.

Fără Europa, America este mai slabă în confruntarea cu China. 

În a doilea rând, America are o poziție specială datorită statutului dolarului. În momentul în care dolarul își erodează din această putere, America nu numai că riscă să devină izolată, dar riscă să își piardă și din competitivitatea pe piețele financiare. Deci, cred că nu este în interesul nimănui, nici la Washington, nici în afara Washingtonului, ca America să fie izolată. Trăim într-o lume globalizată, interdependentă, în care legăturile financiare sunt la fel de importante ca și legăturile politice.

Este limpede însă că politica aceasta agresivă pe care administrația Trump a dus-o în ultimele luni împotriva Canadei, de exemplu, împotriva Danemarcei nu este în măsură să crească vizibilitatea Americii în Europa sau atractivitatea Washingtonului în capitalele europene. Deci riscul de izolare este mare. E un risc politic.

America a condus lumea cu o imagine de putere care generează stabilitate, nu haos. Or, în clipa de față, imaginea este una inversă. E o putere care generează mai mult haos decât stabilitate. Acest lucru nu face decât să știrbească din prestigiul Americii. Deci nu e vorba doar de izolare propriu-zisă, ci și de știrbirea acestui prestigiu, a acestei imagini, a acestei încrederi în dolar, a acestei încrederi în America văzută ca putere.

– De ce Donald Trump are la ora actuală mai multă libertate să acționeze impulsiv?
 În primul rând, Trump știe că primii doi ani al celui de-al doilea mandat al lui sunt decisivi. E posibil ca odată cu alegerile de la mijlocul de mandat din noiembrie, lucrurile să se schimbe la Washington, raportul puterilor să se schimbe. El a impus o agendă maximalistă în acești doi ani, pentru că aceasta este fereastra în care el poate acționa teoretic neîngrădit.

Practic, lucrurile stau altfel. Există, în clipa de față, o poziție clară la bună parte din politicile lui Trump, la nivelul puterii judecătorești, de exemplu. Deci, el a venit pregătit în al doilea mandat cu acel proiect 2025, care i-a dat un impuls extraordinar încă din prima zi, a semnat nu știu câte ordine executive. Însă el și-a justificat această libertate pe baza mandatului electoral pe care l-a primit din partea alegătorilor săi. Acest mandat s-a erodat în ultimul an.

Președintele este văzut în clipa de față pozitiv de doar 40% dintre alegători. Este o scădere constantă a acestui procent. Și este prevăzut că acest procent va rămâne la 39-40%, ceea ce este foarte jos pentru acest moment, al celui de-al doilea mandat.

Impulsivitatea este ceva ce caracterizează stilul său personal.

Metoda pe care el o folosește poate fi caracterizată cu o sintagmă vulgară, și anume „flat the zone with shit”, inundați zona cu deșeuri. Astfel încât e greu să mai ții cont sau să ții minte de câte lucruri se întâmplă zilnic la Washington. Practic nu există zi fără două-trei breaking news-uri.

Ăsta este stilul. Este un stil pe care ei vor continua să-l practice cel puțin până la alegerile din toamnă. Și nu văd de ce l-ar schimba, pentru că suntem cu toții derutați, extenuați, obsedați de ce se întâmplă la Washington, când în realitate, lucrurile importante e posibil să se întâmple în altă parte.

Paris, Franța - 9 aprilie 2025: O persoană îmbrăcată într-o cămașă roșie ține un ziar Financial Times într-o grădină, cu un titlu pe prima pagină a politicilor comerciale ale lui Trump, cu fotografia sa și hărțile de piață vizibile
Politica agresivă pe care administrația Trump a dus-o în ultimele luni riscă să izoleze America de restul lumii. Foto ilustrativ: Shutterstock

„Administrația de la Casa Albă a emasculat Congresul SUA”

– Cât de probabil este un nou război civil în America, în actualul climat politic, extrem de polarizat?
– Un război civil nu este justificat și nici posibil în clipa de față. Însă polarizarea este un fenomen real în societatea americană. Nu e de azi, nu e de ieri, vine de multă vreme.

S-a vorbit acum 20 de ani de America roșie, America conservatoare, cea care votase cu George W. Bush. America albastră este America democraților, cu valori diferite și cu standarde diferite. Asta era înainte de sosirea lui Trump la Washington. Deci nu e un fenomen nou. 

Polarizarea însă a devenit nocivă în momentul în care a luat dimensiune afectivă. În clipa de față există o bună parte a electoratului republican care continuă să susțină politicile administrației la Washington pentru simplul fapt că ei urăsc cealaltă parte. E vorba de polarizare afectivă. Nu sunt neapărat pentru politicile lui Trump, asta e judecata, dar votez pentru Trump pentru că îi urăsc pe democrați.

Polarizarea merge în amândouă sensurile. Această polarizare afectivă este periculoasă pentru viitorul Americii. Și dacă nu va duce la un război civil, va duce la erodarea încrederii, a acelui sistem de valori și norme despre care scria Alexis de Tocqueville în Democrația în America.

Polarizarea afectivă a ajuns să semene discordie în sânul familiilor. Sunt familii care nu mai pot sta la masă pentru că au disensiuni politice, diferențe politice.

Polarizarea a ajuns în campusurile universitare. Fenomenul de „Cancel culture”, care a început la stânga eșichierului politic, s-a transferat în ultimii ani la dreapta eșichierului politic. 

Ceea ce a făcut președintele Trump în ultimele luni, trimițând acele efective ICE (Immigration and Border Control) în statele albastre, să zic așa, ca Minnesota, Illinois, California, Oregon, arată clar un anumit animus împotriva celeilalte părți a eșichierului politic, împotriva statelor care au votat un democrat în 2024.

Și acest lucru nu e de natură să țină țara unită. Este un factor de dezbinare. Statele cu cei mai mulți imigrații legali sunt Texas și Florida. Or, Trump nu a trimis efective ICE în aceste state, el a trimis efective ICE în Minnesota, unde sunt 100.000 de imigranți legali. Unii dintre ei chiar veniți în anul războaielor civile grave, precum cel din Somalia. Acțiunile administrației pot avea efecte nebănuite.

Însă nu cred că e vorba în perspectivă de război civil. E vorba de o divizare, de o polarizare, de o tribalizare, dacă vreți, un sectarianism celular. 

– Este democrația americană într-un moment critic?
– Fără îndoială, da. Nimeni nu s-a așteptat să se ajungă în acest moment. Asta nu înseamnă că, așa cum spuneam anterior, criza actuală este una care a început ieri sau acum nouă ani, când a venit Trump la putere.

Nu. Se poate discuta despre o anumită erodare a democrației americane din ultimele decenii. Ea s-a accentuat în ultimul deceniu, cu siguranță.

Și există un moment critic în clipa de față. Să vă dau un singur exemplu, ca să justific afirmația mea. 

Ignorarea Constituției și schimbarea raporturilor puterilor în stat sunt de neconceput. Și totuși, zilele trecute, un președinte american a vorbit despre naționalizarea alegerilor, când, prin Constituție, organizarea alegerilor este o chestie ce ține de fiecare stat. Sunt 50 de state.

Acest lucru este anticonstituțional. Un alt lucru care arată momentul critic în care s-a ajuns este că puterea executivă, prin administrația de la Casa Albă, practic, a anihilat, a emasculat Congresul SUA. E adevărat, Congresul a cedat, în ultimele decenii, o bună parte din atribuțiile sale. Dar în clipa de față, practic, Congresul este un ridicător de mingi la fileu pentru președinte. 

Nu vreau să ignor eforturile făcute de opoziție, însă eficiența Congresului în a pune stavilă excesului puterii executive a fost una foarte limitată. Și din acest punct de vedere cred eu că același lucru se poate spune și despre Curtea Supremă de Justiție, care i-a permis președintelui, acordându-i o imunitate excesivă, să facă excese în exercitarea puterii executive.

Aceste două lucruri sunt grave: schimbarea raportului între puterile executivă, legislativă, judecătorească și erodarea autonomiei statelor. America e un sistem federal, nu unul unitar.

Nu mai vorbesc despre faptul că ceea ce s-a întâmplat în Minneapolis este cu totul și cu totul nejustificat. Au fost împușcați cetățeni americani în plină zi, în stradă. Acest lucru s-a mai întâmplat în istoria Americii și au fost crize importante. Însă nu este justificat în niciun fel.

Mai este un lucru care trebuie menționat aici, anume atacul asupra mass-mediei. E un atac insidios. 

E vorba despre erodarea eficienței unor ziare foarte importante, cum ar fi Washington Post, preluat de Jeff Bezos acum nouă ani și care zilele trecute, de exemplu, a anunțat un număr enorm de concedieri. Total nejustificat din punct de vedere financiar, având în vedere că ziarul ar putea fi salvat cu veniturile lui Bezos dintr-o săptămână. Deci nu e vorba de economii, ci de o viziune de subordonare a mass-mediei.

Și apoi mai sunt și alte canale de televiziune care au fost fie hărțuite, fie au avut o nouă direcție. E o rețetă, după cum știm, pe care am văzut-o în plină desfășurare în Ungaria lui Viktor Orban. Singurul lucru care nu s-a întâmplat în America până în clipa de față este schimbarea Constituției pentru a acorda președintelui posibilitatea de a candida la un al treilea termen.

„Politica a devenit în ultimii ani un fel de război”

– De ce autoritarismul și violența politică au câștigat atât de mult teren în al doilea mandat al lui Trump?
Una dintre lozincile lui Trump în primul mandat, dar mai ales în al doilea, a fost necesitatea de a stopa imigrația ilegală. A fost efortul de a legaliza imigrația ilegală de-a lungul deceniilor trecute, chiar în timpul celui de-a doilea mandat al președintelui Obama, a fost o încercare bipartinică de a găsi o cale de a legaliza statutul imigranților ilegali, dar nu a existat voință politică și nu există nici în clipa de față. Imigrația ilegală, care a dus la violențele de care vorbeam anterior, este un atu electoral ce poate fi folosit pentru a mobiliza energiile și voturile cetățenilor.

Din acest punct de vedere, atrocitățile care au fost comise sunt total nejustificate, dar, din punctul de vedere al mobilizării maselor electorale, sunt perfect justificate. Imaginea aceasta despre imigranți ilegali, că sunt prădători sexuali, că sunt hoți, că sunt criminali, este o imagine care prinde. Și, din acest motiv, e folosită în diferite registre pentru a ține masa electorală mobilizată.

În ultimul rând, polarizarea de care vorbeam anterior este un alt factor care explică, dacă nu violența fizică, cel puțin această atmosferă de adversitate care se extinde și în discuțiile politice sau în dezbaterile pe marginea legilor și așa mai departe. Deci, nu e vorba de o violență doar fizică, ci și de o stare în care învingătorul trebuie să ia totul. Politica a devenit în ultimii ani, și mai ales în clipa de față, un fel de război.

Deci, nu e vorba de o negociere, de compromis, e altceva. Dacă eu câștig, tu pierzi totul, dacă tu câștigi, eu pierd totul și atunci miza este ridicată, temperatura jocului politic este ridicată și există acest sentiment că acum sau niciodată nu poți face concesii, pentru că dacă dai un deget, ți se va lua întreaga mână. 

Acest lucru poate fi schimbat, însă sistemul politic încurajează în clipa de față această mentalitate. Pentru că, ați văzut, cei care s-au opus până acum inițiativelor lui Trump vor avea în toamnă concurenți în alegerile primare în sânul Partidului Republican. Deci, sistemul le permite guvernanților să folosească această armă. Nu votezi cu mine, vei avea un concurent în alegerile primare și te voi elimina din joc. 

Aici mi se pare lucrul cel mai grav, această mentalitate: democrații pentru republicani reprezintă răul absolut și republicanii în masă pentru democrați reprezintă răul absolut. Atât timp cât această imagine este împărtășită de la ambele părți ale eșichierului politic, e puțin probabil să se facă progres. 

Elevii participă la un protest pașnic împotriva Agenției pentru Imigrare și Control al Vămilor din SUA și a politicilor de imigrare ale administrației Trump în fața liceului Leander din Leander, Texas, unde manifestanții s-au adunat cu pancarte făcute manual în parcarea școlii și de-a lungul marginii campusului, în timp ce șoferii care treceau claxonau și făceau cu mâna în semn de susținere, în timp ce un mic grup de elevi a organizat un contraprotest în sprijinul președintelui Donald Trump și al ICE, în timp ce ofițerii de poliție observau de la distanță pentru a asigura siguranța, pe 4 februarie 202
Elevii participă la un protest pașnic față de Agenția pentru Imigrare și Control al Vămilor din SUA și a politicilor de imigrare ale administrației Trump în fața liceului din Leander, Texas. Foto: Profimedia Student Walkout Protest Against ICE Policies, Leander, Texas, USA – 04 Feb 2026, Image: 1072095645, License: Rights-managed, Restrictions: Model Release: no

„Este o autonegare a misiunii Americii”

Ce riscă Statele Unite prin distrugerea alianțelor ce le-au fost de folos până acum și care ar putea fi costurile?
– Unu, riscă să piardă această imagine de putere care asigură ordinea și echilibrul pe piața mondială. Acest lucru este foarte important și riscă a fi pierdut. 

Doi, mi se pare cel mai important, poate, riscă să piardă poziția de întâietate pe care o are dolarul pe piețele financiare. Dacă dolarul își pierde acest statut, economia americană are de suferit. 

Și al treilea lucru pe care aș vrea să-l menționez aici este simbolul Americii ca fiind nu numai o putere care asigură ordinea, dar e și simbol al libertății. Ani de-a rândul, cei care vin la New York merg să viziteze Statuia Libertății, care e un simbol al Americii.

America a fost, prin definiție, țara care a acordat protecție celor oprimați, celor asupriți, celor persecutați. Asta este esența Americii. Ideea Americii este aici, este în Statuia Libertății, este ideea de protecție acordată celor care sunt deprivați de libertate în lume.

Or, acest lucru, în clipa de față, este, cum să spun, negat. În clipa de față, America este întoarsă împotriva propriei ei idei.

Este o autonegare a misiunii, a ideii aflate în centrul proiectului american. Pentru că America este un proiect, nu este o națiune. Sunt 50 de state. Sunt oameni veniți din toată lumea. Au venit aici pentru că au crezut într-o idee. Or, această idee, în clipa de față, este negată de propriii conducători, cei care se află la timonă.

Acest lucru mi se pare cel mai grav dintre toate. Pentru că ideea este cea care conduce oamenii, care, cum să spun, îi încurajează, le dă speranțe.

Ideea asta nu va dispărea, dar ideea, odată erodată, odată știrbită, își pierde din prestigiu. Nu întâmplător, Statuia Libertății este un simbol atât de important, atât de mișcător, pentru că ne atinge pe toți. Or, Statuia Libertății plânge în clipa de față.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cifre surprinzătoare în cel mai nou studiu: 84% dintre turiști refuză Austria și Elveția pentru stațiunile locale din România

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
Elle.ro
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: "Soțul meu este un om bun și blând..."
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Centura Comarnic nu va fi deschisă în vara lui 2026, noul termen este decembrie 2027 | VIDEO
Știri România 08:57
Centura Comarnic nu va fi deschisă în vara lui 2026, noul termen este decembrie 2027 | VIDEO
Ce sume se pot încasa din pensia de urmaș și cine nu primește banii
Știri România 08:51
Ce sume se pot încasa din pensia de urmaș și cine nu primește banii
Parteneri
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Adevarul.ro
De ce societatea judecă mai tare femeile decât bărbații? Ce arată cazul Ruxandra Luca
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Marius Urzică. Campionul olimpic participă la Power Couple
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
Elle.ro
PRO TV, primele declarații după zvonurile conform cărora Theo Rose ar pleca din juriul emisiunii Vocea României! Ce au anunțat reprezentanții televiziunii: "S-a încheiat..."
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Ce note a luat Carmen Brumă în sesiunea de examene. Vedeta este anul 2 la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară. „Nici nu știu cum să vă spun”
Stiri Mondene 09:52
Ce note a luat Carmen Brumă în sesiunea de examene. Vedeta este anul 2 la Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară. „Nici nu știu cum să vă spun”
Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor România 2026. Motivul pentru care polițistul nu și-a putut stăpâni emoțiile
Stiri Mondene 09:31
Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor România 2026. Motivul pentru care polițistul nu și-a putut stăpâni emoțiile
Parteneri
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
TVMania.ro
S-a prăbușit emoțional în direct... Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisiune! După 18 ani, finalul a fost greu. A clacat și nu și-a mai putut stăpâni plânsul în fața camerelor
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
ObservatorNews.ro
Filmul exploziei din Chitila. Locatarii din garsoniera unde s-a produs deflagraţia ar fi folosit o butelie
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
GSP.ro
Nemaivăzut la TV! Pancu a început să țipe și l-a distrus pe Bergodi: „Eu eram arestat! Să-mi vină străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren?!”
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
Parteneri
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax.ro
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Redactia.ro
Unde se vede la TV meciul Turcia – România și când are loc confruntarea? Biletele s-au dat în doar 20 de secunde
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR
Politică 07 feb.
Fostul ministru al transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de mită pentru plasarea unui nou șef RAR
5 știri by Libertatea - Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Politică 07 feb.
5 știri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România în tensiune: gesturi, nervi și mesaje care spun totul
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru că „n-au crescut cu bâta!” Exclusiv
Fanatik.ro
„Sunt sensibili, nu rezistă la tăvăleală”. Cei doi titulari ai naționalei lui Lucescu care clachează pentru că „n-au crescut cu bâta!” Exclusiv
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om